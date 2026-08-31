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Büyük Pirveli’de köy yolları betonla güçlendiriliyor

Akyaka’nın Büyük Pirveli köyünde süren Geleneksel Beton Yol çalışmaları devam ediyor; Kaymakam İsmail Demirtaş sahadaki ilerlemeyi yerinde inceledi.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 11:34

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Büyük Pirveli’de köy yolları betonla güçlendiriliyor

Büyük Pirveli’de beton yol çalışmaları devam ediyor

Akyaka ilçesine bağlı Büyük Pirveli köyünde yürütülen Geleneksel Beton Yol çalışmaları aralıksız devam ediyor. Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş saha incelemesi yaparak, proje ekibinden çalışmanın mevcut durumu ve uygulama süreci hakkında bilgi aldı.

saha incelemesi ve süreç:

Kaymakam Demirtaş, sahada görevli ekiplerle görüşmeler gerçekleştirirken, yol yapım sürecinin planlandığı şekilde ilerlemesi için değerlendirmelerde bulundu. Yetkililer, çalışmaların teknik ayrıntılarını ve kullanılan yöntemleri aktardı; uygulamanın yerel koşullara uygun şekilde yürütüldüğü vurgulandı.

amaçlar ve beklenen etkiler:

Projenin temel hedefi, köy yollarının dayanıklılığını artırmak ve özellikle yağışlı dönemlerde yaşanabilecek olumsuz ulaşım koşullarını azaltmaktır. Çalışmalar tamamlandığında, Büyük Pirveli köyünde ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale gelmesi, köy içi ve köy bağlantılarında altyapı standardının yükselmesi bekleniyor. Bu tür yatırımların ilçe genelindeki ulaşım ağının güçlenmesine de katkı sağlayacağı belirtildi.

Kaymakamlık yetkilileri, projenin takip edileceğini ve tamamlanma aşamasına kadar gerekli koordinasyonun sürdürüleceğini ifade etti. Vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracak bu tür yol iyileştirmelerinin yerel kalkınma ve erişilebilirlik açısından önemine dikkat çekildi.

AKYAKA’DA KÖY YOLLARINA BETON DOKUNUŞ: BÜYÜK PİRVELİ’DE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR(KARS-İHA)

AKYAKA’DA KÖY YOLLARINA BETON DOKUNUŞ: BÜYÜK PİRVELİ’DE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR(KARS-İHA)

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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