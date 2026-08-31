Osmangazi'de zaferin öyküsü sahnede: Bir Memleket Hikayesi izleyenleri etkiledi

program ve anlatım:

Osmangazi Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümünü anmak için Ördekli Kültür Merkezi'nde 'Bir Memleket Hikayesi' adlı gösteriyi sahneledi. Etkinlikte usta oyuncu Altan Erkekli, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini ve Kurtuluş Savaşı'nın destansı kesitlerini güçlü bir anlatımla izleyicilere aktardı. Erkekli'nin sözlerine, solistler Adile Kurt Karatepe ve Tuncay Kemertaş Anadolu türküleriyle eşlik etti.

tarihsel çerçeve ve sahne düzeni:

Programda, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 26 Ağustos 1922'de başlattığı Büyük Taarruz ile 30 Ağustos 1922'de sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin önemi vurgulandı. Gösteri, milli mücadelenin ruhunu sahne dili ve müzikle birleştirerek katılımcılarda derin duygular uyandırdı. Salonda bulunanların ellerindeki Türk bayrakları ve sanatçılara yönelik uzun alkışlar gecenin coşkusunu gösterdi.

katılım, konuşmalar ve vurgular:

Programa Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Aydın etkinliğe ilişkin olarak milli ve manevi değerlerin korunmasının önemine dikkat çekti ve şunları söyledi: 'Bugün bu programları gerçekleştirebiliyorsak, özgür ve bağımsız bir şekilde yaşayabiliyorsak, bunu başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarına ve aziz şehitlerimize borçluyuz. Onları bir kez daha saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Onlar, ’Ya istiklal ya ölüm’ diyerek bu toprakların yeniden bizim yurdumuz olarak kalmasını sağladılar. Bu bayramları kutlarken milli ve manevi değerlerimizi unutmamak ve unutturmamak gerekiyor.'

Usta oyuncu Altan Erkekli ise Kurtuluş Savaşı'nın unutulmazlığını ve kuşaklara aktarılmasının gerekliliğini vurgulayarak, '104 yıl önceki kahramanların bize bu Cumhuriyet’i nasıl emanet ettiklerini bir kez daha hatırlayarak, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları olmak üzere, bu ülke için canını feda edenlerin ruhlarını bir kez daha saygıyla anıyoruz. Bizden sonraki kuşaklara, tarihimizin unutulmayacak, bütün dünyaya örnek olmuş bu Kurtuluş Savaşı’nı defalarca hissederek ve yaşayarak anlatacağız. Biz, bu Cumhuriyet’in ilelebet yaşaması adına, yavrularımıza bize emanet edilen ülkeyi barış içinde bırakmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Yurtta Sulh, Cihanda Sulh’ duygusuyla hareket edip, bu toprakların ilelebet Cumhuriyet ile payidar kalması için çalışacağız. Onun için bu anmalar çok anlamlı oluyor. Osmangazi Belediyesi’nin bu anlamlı organizasyonunda bulunduğum için tüm emeği geçenlere, başta Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın olmak üzere, sonsuz teşekkür ve minnetlerimi sunuyorum' ifadelerini kullandı.

Solist Tuncay Kemertaş da geceye ilişkin, 'Osmangazi Belediyesi’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104’üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlediği programda, türküler ve 30 Ağustos’un ruhuna uygun anlatımlarla başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, şehitlerimizi, gazilerimizi ve tüm kahramanlarımızı yad ettik' değerlendirmesinde bulundu.

Program, izleyicilerde bıraktığı duygusal etkiler ve yoğun ilginin ardından sona erdi. Günün anısına Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, usta oyuncu Altan Erkekli ile solistler Adile Kurt Karatepe ve Tuncay Kemertaş'a çiçek ve plaket takdim etti.

USTA OYUNCU ALTAN ERKEKLİ OSMANGAZİ’DE "BİR MEMLEKET HİKAYESİ" ANLATTI