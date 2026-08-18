Dolar 47,9082 -0,03%
Euro 55,5033 -0,02%
Bist 14.127,98 -0,03%
Altın Gram 6.790,03 -0,28%
EUR/USD 1,1583 +0,06%
Brent Petrol 91,99 +1,07%
--°

Zamboanga'da lisede silahlı saldırı: bir öğrenci hayatını kaybetti, saldırgan intihar etti

Filipinler'in Zamboanga kentindeki lisede düzenlenen silahlı saldırıda 10’uncu sınıf öğrencisi öldü, 2 kişi yaralandı; saldırgan yaşamına son verdi.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 11:42

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Zamboanga'da lisede silahlı saldırı: bir öğrenci hayatını kaybetti, saldırgan intihar etti

Zamboanga'da lise kampüsünde silahlı saldırı

Filipinler'in güneyindeki Zamboanga kentinde bir lisede meydana gelen silahlı saldırıda 10’uncu sınıf öğrencisi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayın failinin ise daha sonra yaşamına son verdiği bildirildi.

Olayın gelişimi:

Yetkililerin aktardığına göre saldırgan, 9’uncu sınıf öğrencisi olarak okula bir tabanca ile geldi. Önce bir sınıfa girerek öğretmeni hedef aldığı; öğrenciler panikle kaçışırken saldırganın daha sonra başka bir sınıfa yönelip ateş açtığı belirtildi. Belediye Başkanı Khymer Adan Olaso, vurulan öğrencinin 10’uncu sınıf öğrencisi olduğunu ve durumu ağır olan iki kişinin de hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Olay yerindeki güvenlik güçleri, saldırının ardından durumu kontrol altına aldı ve okul çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Resmi açıklamalar ve soruşturma:

İçişleri Bakanı Jonvic Remulla olayla ilgili, “Binaya girdi ve rastgele ateş etmeye başladı, 4’üncü katta 10’uncu sınıf öğrencisini vurdu, ardından 5’inci kata çıktı ve yaşamına son verdi” şeklinde bilgi verdi. Remulla ayrıca failin oyun geçmişi ve telefonundaki sohbet kayıtlarının inceleneceğini, nedenine ilişkin kesin değerlendirme için detaylı bir analiz yapılacağını söyledi.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. ise kolluk kuvvetlerine okullarda şiddeti önleyecek tedbirlerin belirlenmesi ve olayın kapsamlı bir şekilde soruşturulması talimatını verdi. Marcos, “Okullarımız, çocuklarımızı öğrenmeleri, büyümeleri ve geleceklerine yönelik hayal kurmaları için emanet ettiğimiz yerlerdir. Ayrıca ülkemizdeki en güvenli yerler arasında da olmalılardır” ifadelerini kullandı.

Ülke çapında artan kaygı:

Bu saldırı, iki ay önce Tacloban kentinde bir lisede gerçekleşen ve 3 öğrencinin öldüğü, 20 öğrencinin yaralandığı saldırının ardından geldi. Olaylar, Filipinler'de okul güvenliği konusundaki endişeleri yeniden gündeme taşıdı ve yetkililer alınacak ilave önlemleri değerlendiriyor.

Yetkililer soruşturmanın sürdüğünü ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılacağını bildirdi.

Filipinler&#039;deki bir liseye silahla gelen öğrencinin açtığı ateş sonucu 1 öğrenci hayatını...

Filipinler'deki bir liseye silahla gelen öğrencinin açtığı ateş sonucu 1 öğrenci hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Saldırgan, daha sonra yaşamına son verdi.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Büyükçekmece'de otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, bir...
images

Taşköprü'de kavşak çarpışmasında bir çift yaşamını yitirdi
images

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına al...
images

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaral...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Büyükçekmece'de otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, bir yolcu sıkıştı

Taşköprü'de kavşak çarpışmasında bir çift yaşamını yitirdi

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına alındı

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaralı

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Geleceğin deniz koruyucuları: Bayburt'ta hayalet ağ farkındalığı

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Kırıkkale'de takip sonucu yurt dışına çıkarma ve uyuşturucu suçlarından iki hükümlü yakalandı

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Çankırı-Ankara yolunda çarpışma: araçlar hasar gördü, herkes yara almadan kurtuldu

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Erzincan'ın saklı yaylası Sohmarik, sosyal medyanın yeni rotası