Zamboanga'da lisede silahlı saldırı: bir öğrenci hayatını kaybetti, saldırgan intihar etti

Zamboanga'da lise kampüsünde silahlı saldırı

Filipinler'in güneyindeki Zamboanga kentinde bir lisede meydana gelen silahlı saldırıda 10’uncu sınıf öğrencisi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayın failinin ise daha sonra yaşamına son verdiği bildirildi.

Olayın gelişimi:

Yetkililerin aktardığına göre saldırgan, 9’uncu sınıf öğrencisi olarak okula bir tabanca ile geldi. Önce bir sınıfa girerek öğretmeni hedef aldığı; öğrenciler panikle kaçışırken saldırganın daha sonra başka bir sınıfa yönelip ateş açtığı belirtildi. Belediye Başkanı Khymer Adan Olaso, vurulan öğrencinin 10’uncu sınıf öğrencisi olduğunu ve durumu ağır olan iki kişinin de hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Olay yerindeki güvenlik güçleri, saldırının ardından durumu kontrol altına aldı ve okul çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Resmi açıklamalar ve soruşturma:

İçişleri Bakanı Jonvic Remulla olayla ilgili, “Binaya girdi ve rastgele ateş etmeye başladı, 4’üncü katta 10’uncu sınıf öğrencisini vurdu, ardından 5’inci kata çıktı ve yaşamına son verdi” şeklinde bilgi verdi. Remulla ayrıca failin oyun geçmişi ve telefonundaki sohbet kayıtlarının inceleneceğini, nedenine ilişkin kesin değerlendirme için detaylı bir analiz yapılacağını söyledi.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. ise kolluk kuvvetlerine okullarda şiddeti önleyecek tedbirlerin belirlenmesi ve olayın kapsamlı bir şekilde soruşturulması talimatını verdi. Marcos, “Okullarımız, çocuklarımızı öğrenmeleri, büyümeleri ve geleceklerine yönelik hayal kurmaları için emanet ettiğimiz yerlerdir. Ayrıca ülkemizdeki en güvenli yerler arasında da olmalılardır” ifadelerini kullandı.

Ülke çapında artan kaygı:

Bu saldırı, iki ay önce Tacloban kentinde bir lisede gerçekleşen ve 3 öğrencinin öldüğü, 20 öğrencinin yaralandığı saldırının ardından geldi. Olaylar, Filipinler'de okul güvenliği konusundaki endişeleri yeniden gündeme taşıdı ve yetkililer alınacak ilave önlemleri değerlendiriyor.

Yetkililer soruşturmanın sürdüğünü ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılacağını bildirdi.

Filipinler'deki bir liseye silahla gelen öğrencinin açtığı ateş sonucu 1 öğrenci hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Saldırgan, daha sonra yaşamına son verdi.