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Zara'nın sesiyle Karacasu'da çifte bayram

Aydın Karacasu'daki 37. Afrodisias Festivali, 30 Ağustos coşkusuyla birleşti; final gecesinde Zara'nın konseri izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 11:04

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Zara'nın sesiyle Karacasu'da çifte bayram

Afrodisias festivali ve 30 Ağustos'un birleştiği coşku:

Aydın Karacasu’da düzenlenen ve bu yıl 37. düzenlenen Afrodisias Kültür, Sanat ve Tanıtım Festivali, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleriyle aynı güne denk gelince kutlama havası güçlendi. Belediye ve organizatörlerin hazırladığı program üç gün boyunca süren etkinliklerle bölgeye renk kattı.

Zara'nın final konseri kalabalığı coşturdu:

Festivalin kapanışında sahneye çıkan Zara, repertuvarından sevilen eserleri seslendirerek konser alanını dolduran izleyicilerle güçlü bir etkileşim kurdu. Kalabalık şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederken, sanatçının performansı geceye damga vurdu.

üç günün ardından kalan izler:

Üç gün süresince gerçekleştirilen konserler, sergiler ve tanıtım etkinlikleri Karacasulular ve ziyaretçiler tarafından ilgiyle takip edildi. Festival, sunduğu renkli görüntüler ve coşkulu finaliyle hem kültürel tanıtıma katkı sağladı hem de 30 Ağustos coşkusunu farklı bir boyuta taşıdı.

KARACASU ZARA İLE ÇİFTE BAYRAM YAŞADI

KARACASU ZARA İLE ÇİFTE BAYRAM YAŞADI

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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