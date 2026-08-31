Kayseri OSB başkanı Yalçın: ılımlı büyüme sürüyor, dış riskler ihracatı zorluyor

Kayseri OSB başkanı değerlendirmesi:

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2026 yılı ikinci çeyrek Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerini değerlendirdi. Yalçın, verilerin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 artış gösterdiğini, ekonominin ise üst üste 24 çeyrekte büyüme kaydettiğini hatırlattı ve 'Türkiye ekonomisi küresel belirsizliklerin gölgesinde ılımlı bir büyüme performansı sergilemeye devam etmektedir' ifadelerini kullandı.

Büyüme rakamlarının sektörel görünümü:

Yalçın, 2026 ikinci çeyrekte zincirlenmiş hacim endeksinde tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün yüzde 13,3, bilgi ve iletişim faaliyetlerinin yüzde 8,6, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetlerinin yüzde 4,0, sanayi sektörünün yüzde 2,4 ve gayrimenkul faaliyetlerinin yüzde 2,1 arttığını, inşaat sektöründe ise yüzde 1,9 azalma yaşandığını aktardı. Ayrıca Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 36,0 artarak 19 trilyon 869 milyar 747 milyon TL olduğunu, GSYH'nin dolar bazında ikinci çeyrek değerinin ise 438 milyar 347 milyon ABD doları olarak gerçekleştiğini belirtti.

Küresel belirsizlikler ve sanayicinin beklentileri:

Yalçın, dünya ekonomisindeki olumsuz süreçlerin sürdüğünü vurgulayarak, enerjideki maliyet artışları ve korumacı politikaların üretim ile ihracat üzerinde baskı oluşturduğunu söyledi. ABD ve Çin arasındaki ticaret gerilimlerinin tedarik zincirlerinde belirsizlik yarattığını, Rusya-Ukrayna savaşı ile Orta Doğu'daki çatışmaların enerji ve gıda fiyatlarında oynaklığı sürdürdüğünü ifade etti. Bu gelişmelerin hem ithalat maliyetlerini artırdığını hem de ihracat pazarlarında daralmaya yol açtığını kaydetti.

Sanayicilerin karşılaştığı en önemli sorunlar olarak üretim maliyetlerindeki artış, işçilik yükleri ve finansmana erişimdeki güçlükleri sıralayan Yalçın, 'Ancak, yaşanan tüm zorluklara rağmen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki ekonomi yönetimimizce atılan adımları olumlu karşılıyoruz. Sanayicilerimiz, sıkıntılara çözüm olacak yeni adımları beklemektedir' dedi. Yalçın, çeyrekler bazındaki küçük baz etkisine rağmen 2026 yılının pozitif büyümeyle kapanacağına inandıklarını da sözlerine ekledi.

KAYSERİ OSB BAŞKANI MEHMET YALÇIN, TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU (TÜİK) TARAFINDAN AÇIKLANAN, 2026 YILI GAYRİSAFİ YURT İÇİ HASILA İKİNCİ ÇEYREK BÜYÜME RAKAMINI DEĞERLENDİRDİ.