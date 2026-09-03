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Zemin kattaki alevler siteyi alarma geçirdi: Sarıyer'de 8 kişi tahliye edildi

Sarıyer Maden Mahallesi'nde zemin kattaki kurutma makinesinden çıkan yangında 8 kişi itfaiye ekiplerince merdivenle tahliye edildi; yangın kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 16:15

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Zemin kattaki alevler siteyi alarma geçirdi: Sarıyer'de 8 kişi tahliye edildi

Zemin kattaki alevler siteyi alarma geçirdi

İstanbul'un Sarıyer ilçesi Maden Mahallesi'nde bulunan bir site içindeki dört katlı binanın zemin katında çıkan yangın, çevrede panik yarattı. Olay, saat 14.30 sıralarında başladı; iddialara göre yangının kaynağı zemin kattaki bir kurutma makinesi oldu.

Olay yerine yapılan müdahale:

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede müdahale eden ekipler, alevlere yönelirken binada mahsur kalan 8 kişiyi güvenli şekilde tahliye etti. Tahliyeler merdivenle gerçekleştirildi ve itfaiyenin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Tanıkların anlatımı ve uyarılar:

Binada bulunan Ahmet Uyar, yangını fark etme sürecini anlattı: "Aşağı katta kurutma makinesi vardı galiba, oradan bir alev çıkmış. Annem fark etti, biz balkonda oturuyorduk. Aşağı indim, tıkladım kapıyı. 'Yangın çıkıyor galiba, farkında mısınız?' dedim. Farkında değillerdi. Ondan sonra orada yangın tüpü vardı, bir söndürmeyi denedim ama olmadı. Ondan sonra baktım işin ucu kaçıyor, hemen 112'yi aradım. Ailemi de aldım, çıktım apartmandan. Herkesin başına gelebilir ama kimse başına gelmeden hayal etmiyormuş, onu fark ettim. 112'ye güvenin" dedi.

Olay sonrası itfaiye ekipleri yangını söndürüp soğutma çalışmalarına başladı. Yetkililer, olayla ilgili inceleme başlattı ve yangının kesin çıkış sebebinin belirleneceği bildirildi.

Sarıyer’de korkutan yangın: 8 kişi tahliye edildi

Sarıyer’de korkutan yangın: 8 kişi tahliye edildi

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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