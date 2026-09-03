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Seyir halindeki otobüs şoförünün telefonla şarkı seçmesi yolcuda tepki topladı

Ankara-Antalya seferindeki Isparta Petrol Turizm otobüsünde, şoförün seyir halindeyken telefonla YouTube'dan müzik açtığı anlar yolcu kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 16:58

GÜNCELLEME: 03 Eylül 2026 - 17:07

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Seyir halindeki otobüs şoförünün telefonla şarkı seçmesi yolcuda tepki topladı

görüntü ve olayın gerçekleştiği anlar:

Ankara’dan Antalya seferini yapan Isparta Petrol Turizm firmasına ait bir otobüste, bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler şoförün seyir halindeyken telefonuyla müzik seçtiğini gösteriyor. Kayda göre söz konusu araç, plakası 32 AFT 921 olan otobüs.

Görüntülerin kaydedildiği anın geçtiğimiz Cumartesi günü olduğu belirtildi. Videoda şoförün Afyonkarahisar’ın Bayat ilçesinden geçtiği sırada YouTube üzerinden şarkı arayıp açtığı görülüyor.

yolcunun tepkisi ve kaydın içeriği:

Kayıt, otobüsteki bir yolcu tarafından çekildi. Videoda şoförün direksiyon başında telefonla meşgul olduğu ve şarkı seçme ekranında gezindiği anlar yer alıyor; bu durum kaydı alan yolcunun tepkisini çekti.

güvenlik ve yolcu endişeleri:

Görüntüler, sürücünün telefonla ilgilenmesinin yol güvenliği açısından doğurabileceği riskleri akıllara getiriyor. Yolcuların ve ilgili yetkililerin benzer durumlara karşı duyarlılığına vurgu yapan kayıt, gündeme gelen endişeleri görünür kıldı.

Olayla ilgili olarak yetkili bir açıklama veya ek bilgi haberde yer almıyor.

ANKARA’DAN ANTALYA SEFERİNİ YAPAN ISPARTA PETROL TURİZM’E AİT YOLCU OTOBÜSÜNÜN ŞOFÖRÜ SEYİR...

ANKARA’DAN ANTALYA SEFERİNİ YAPAN ISPARTA PETROL TURİZM’E AİT YOLCU OTOBÜSÜNÜN ŞOFÖRÜ SEYİR HALİNDEYKEN TELEFONUYLA MÜZİK SEÇİP DİNLEDİĞİ ANLAR BİR YOLCUNUN CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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