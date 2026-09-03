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Yol kenarındaki kuru otlar tehlike yarattı; müdahaleyle büyümeden kontrol altına alındı

Burdur'da Bedirli-Karamanlı yolu kenarında çıkan kuru ot yangını, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle geniş alana sıçramadan kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 16:56

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Yol kenarındaki kuru otlar tehlike yarattı; müdahaleyle büyümeden kontrol altına alındı

Bedirli-Karamanlı yolunda hızlı müdahale yangını önledi:

Burdur'da Bedirli-Karamanlı yol güzergahında yol kenarında bulunan kuru otların henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuşması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede çevredeki otluk alana yayılan alevler, yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

itfaiyenin müdahalesi ve soğutma çalışmaları:

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlerin çevredeki alanlara sıçramasını önlemek için hızlıca söndürme faaliyetlerine başladı. Müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken, ekipler yangının tamamen söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi.

kuru ot yangınlarının riski ve dikkat edilmesi gerekenler:

Kuru otlar ve yol kenarındaki bitki örtüsü, uygun koşullarda kolaylıkla tutuşabildiği için rüzgâr ve sıcaklık gibi faktörlerle hızla yayılabiliyor. Bölgede çıkan yangında da olası yayılmayı engelleyen en belirleyici unsur, ihbarın hızlı yapılması ve itfaiyenin zamanında müdahalesi oldu. Yangının çıkış nedeni hakkında inceleme sürüyor.

BURDUR’DA KURU OTLARIN TUTUŞMASI SONUCU ÇIKAN YANGIN, EKİPLERİN HIZLI MÜDAHALESİ SAYESİNDE...

BURDUR’DA KURU OTLARIN TUTUŞMASI SONUCU ÇIKAN YANGIN, EKİPLERİN HIZLI MÜDAHALESİ SAYESİNDE BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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