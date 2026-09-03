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Hizan girişinde istinat duvarını aşan otomobil bahçeye düştü: sekiz kişi yaralandı

Hizan ilçesinde kontrolünü kaybeden L.İ. yönetimindeki 34 AHD 36 plakalı otomobil istinat duvarını aşıp bahçeye düştü; 8 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 16:56

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Hizan girişinde istinat duvarını aşan otomobil bahçeye düştü: sekiz kişi yaralandı

Kaza detayları

Bitlis’in Hizan ilçesi girişindeki Gökçimen Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada, L.İ. idaresindeki 34 AHD 36 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak istinat duvarını aşıp yol kenarındaki bahçeye düştü.

Müdahale ve kurtarma:

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri yönlendirildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar, ekiplerin çalışması ve vatandaşların desteğiyle çıkarıldı.

Yaralıların sevki ve süreç:

Kazada araçta bulunan sürücü L.İ. ile birlikte toplam 8 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Hizan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi; tedavilerine ilişkin resmi bilgilendirme bekleniyor.

BİTLİS’İN HİZAN İLÇESİNDE KONTROLDEN BİR OTOMOBİL, SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜ KAYBETMESİ SONUCU YOL...

BİTLİS’İN HİZAN İLÇESİNDE KONTROLDEN BİR OTOMOBİL, SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜ KAYBETMESİ SONUCU YOL KENARINDAKİ BAHÇEYE UÇTU, ARAÇTAKİ 8 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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