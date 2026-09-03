Gerede'de otluk yangını ormana sıçradı, 2 helikopter ve arazözler müdahale ediyor

Yangının gelişimi:

Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Karapazar köyü mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle otluk alanda başlayan alevler kısa sürede büyüyerek bitişikteki ormanlık alana sıçradı. Alevlerin orman zemini boyunca ilerlemesi biçiminde görülen örtü yangını, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine yetkililere bildirildi. Yangının yerel bitki örtüsü ve rüzgâr koşularına bağlı olarak nasıl ilerlediği ekiplerin çalışmaları sırasında değerlendiriliyor.

Müdahale ve yönlendirilen kaynaklar:

Yangına müdahale etmek amacıyla bölgeye 2 yangın söndürme helikopteri sevk edildi, ayrıca orman işletme müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz ve kara ekipleri bölgeye yönlendirildi. Ekipler, alevleri kontrol altına almak ve yangının ağaçların tepe noktalarına, yani korona seviyesine ulaşmasını önlemek için havadan ve karadan eşgüdümlü müdahale yürütüyor.

Müdahale çalışmaları zorlu koşullarda devam ediyor; ekipler öncelikli olarak yangının ilerleme yönlerini kesmeye, alevleri izole etmeye ve çevredeki yerleşim ile altyapı risklerini azaltmaya odaklanıyor. Yerel yetkililer ve orman ekipleri bölgede güvenlik önlemlerini sürdürürken, vatandaşlardan da yetki verilen mevziler dışında alanlara yaklaşmamaları istendi.

BOLU'NUN GEREDE İLÇESİNDE OTLUK ALANDA BAŞLAYAN VE ORMANLIK ALANA SIÇRAYAN YANGINA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR.