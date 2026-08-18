Diyarbakır iş dünyasından kuyumcuya yönelik kurşunlamaya ortak tepki

Diyarbakır iş dünyası saldırıyı kınadı

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası (DİKO) Başkanı Özer Sanal’ın iş yerine yönelik silahlı saldırı sonrası kentteki iş dünyası temsilcileri bir araya gelerek olaya tepki gösterdi. Olayın ardından kuyumcu esnafı bir günlük kepenk kapatma eylemi yaparken, oda başkanları ve üyeleri oda önü toplantısında durumu değerlendirdi.

Olayın anlamı ve güvenlik vurgusu:

DİKO Başkanı Özer Sanal, saldırının yalnızca şahsına değil, tüm kuyumcu ve sarraf camiasının çalışma hakkına ve Diyarbakır esnafının huzuruna yapılmış bir saldırı olduğunu belirtti. Sanal, devletin ilgili kurumlarının olayın aydınlatılması için yoğun çaba gösterdiğini, valilik ve emniyetin soruşturmayı titizlikle yürüttüğünü söyledi.

Sanal, saldırıyı "esnafımızın huzuruna, rızkına ve Diyarbakır’ımızın barış ortamına sıkılmış bir kurşun" olarak niteleyerek, devletin gücüne, adalete ve hukukun üstünlüğüne olan inançlarının tam olduğunu kaydetti. Ayrıca Emniyet birimlerinin failleri adalete teslim etmek için gece gündüz çalıştığının altını çizdi.

İş dünyasından kararlı duruş ve çağrılar:

Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) Başkanı Alican Ebedinoğlu, son aylarda kentte yaşanan olayların bölge huzurunu bozmaya yönelik olduğunu belirterek bu tür girişimlere asla izin verilmeyeceğini vurguladı. Ebedinoğlu, saldırıların sadece esnafı değil, tüm Diyarbakır halkının huzurunu hedef aldığını ifade etti ve kentteki suç odaklarına karşı kararlı bir duruşun sürdürüleceğini aktardı.

Ebedinoğlu, ayrıca küçük yaştaki kişilere bu eylemleri yaptıranların sorumluluğuna dikkat çekerek, herkesin haddini bilmesi gerektiğini söyledi. Kentin, haddini bilmeyenlere gerekli cevabı vereceğini vurguladı.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya ise saldırıyı Diyarbakır’a yapılmış bir saldırı olarak nitelendirdi ve son dönemde iş dünyasına, iş yerlerine yönelik artan saldırıların yerel sermayeyi göçe zorlayacak unsurlar taşıdığını belirtti. Kaya, 1990'lı yıllarda yaşanan tehditlerle kıyaslayarak benzer amaçlarla hareket edildiğini söyledi.

Kaya, kuyumcu esnafının bir günlük kepenk kapatma eylemiyle çetelere net bir mesaj verdiğini ifade ederek "Biz buradayız, burada kalacağız" mesajını öne çıkardı. Ayrıca kullanılması muhtemel aparatların ve küçük yaşlardaki faillerin bu tarz eylemlerinde hukuki düzenleme ihtiyacına dikkat çekerek Meclis'e çağrı yaptı ve en ağır cezaların verilmesi gerektiğini söyledi.

Toplantıya katılan oda başkanları ortak bir duruş sergileyerek, faillerin bulunup adalet önüne çıkarılması ve kentteki güven ortamının yeniden sağlanması için takipte olacaklarını bildirdi. Esnafın bir günlük kepenk eylemi, kentin birlik mesajı olarak değerlendirildi.

Devlet kurumlarının koordinasyonu ve adalet beklentisi ise öne çıkan diğer bir tema oldu. Valilik, emniyet ve ilgili birimlerin süreci yakından takip ettiği, soruşturmanın süratle yürütüldüğü toplantıda tekrarlandı. İş dünyası temsilcileri, güvenlik güçlerine destek ifadelerini yineledi.

Kamuoyuna ve ilgili mercilere yapılan çağrılar, kentteki iş ortamının korunması; suç odaklarının ve uzantılarının engellenmesi üzerine odaklandı. Oda başkanları, hem esnafın hem de Diyarbakır halkının huzurunun tesis edilmesinin öncelikli hedef olduğunu bildirdi.

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