Macera Park'ta gençlik bağları kamp ateşi etrafında güçlendi

Macera Park'ta gençler bir araya geldi:

Sakarya'da düzenlenen Macera Park doğa kampları, farklı yaş gruplarından gençlerin katılımıyla sürüyor. Programların son etabında gençler tesis alanında buluştu ve gün boyunca yapılan faaliyetlerin ardından akşam düzenlenen etkinliklere katıldı.

Etkinlikler ve amaç:

Kamplar, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı kapsamında Aile, Baba-Çocuk ve Gençler başlıkları altında planlanıyor. Katılımcılar, özellikle akşam saatlerinde oluşturulan kamp ateşi etrafındaki sosyal aktiviteler ve sohbet programlarıyla bir arada vakit geçirdi; bu ortamın gençler arasında etkileşimi artırma ve dayanışmayı güçlendirme amacı taşıdığı belirtildi.

Süreç ve takvim:

Yetkililer, Macera Park tesislerinde yürütülen kamp takviminin farklı yaş gruplarına yönelik etkinliklerle önümüzdeki dönemde de devam edeceğini ifade etti. Kampların gençlerin doğada bir arada zaman geçirmesine imkân sağlayarak iletişim ve sosyal becerilerini desteklemesi hedefleniyor.

SAKARYA'DA DÜZENLENEN MACERA PARK DOĞA KAMPLARI, FARKLI YAŞ GRUPLARINDAN GENÇLERİN KATILIMIYLA SÜRÜYOR.