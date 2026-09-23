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Zonguldak'ta derenin taşması küçük sanayi sitesinde su baskınına neden oldu

Meteoroloji uyarısının ardından Zonguldak'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi; Çaydamar'daki küçük sanayi sitesi ve Kozlu sahil yolunda su baskınları yaşandı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 19:45

GÜNCELLEME: 23 Eylül 2026 - 19:46

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EDİTÖR: Aslı Han

Zonguldak'ta derenin taşması küçük sanayi sitesinde su baskınına neden oldu

oluşan hasar ve müdahale:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün şiddetli yağış ve sel uyarısının ardından Zonguldak'ta etkili olan sağanak, kentin birçok noktasında su baskınlarına yol açtı. Çaydamar Mahallesi'nde bulunan Küçük Sanayi Sitesi yağıştan en çok etkilenen yerlerin başında geldi.

Yağmur sularının şiddetine dayanamayan dere kısa sürede yükseldi ve bölgedeki bir su fabrikasının binasının önü sular altında kaldı. Taşkınla yön değiştiren sular, sanayi sitesine yönelerek bazı atölyelerin içerisine kadar girdi; esnaf ve çalışanların panik anları vatandaşlar tarafından görüntülendi.

yol, mazgal ve malzeme zararları:

Dere sularının beraberinde sürüklediği odun parçaları, yoğun çamur ve taş molozları sanayi sitesinin yolunu doldurdu. Güzergâh üzerindeki mazgalların tıkanması nedeniyle bölgede büyük su birikintileri oluştu. Belediye ekipleri, mazgalların açılması ve biriken suyun tahliyesi için çalışmalar yürüttü; bu esnada jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kısa süreli ise olsa Kozlu ilçesinde de benzer görüntüler yaşandı. Kozlu sahil yolu yağış sonrası suyla dolarken, trafikte aksama görüldü; ekiplerin müdahalesiyle mazgallar açıldı ve yol yeniden trafiğe açıldı.

yerel halkın gözlemleri ve temizlik çalışmaları:

Bölgede yaşayanlardan Mahmut Tuncay, 'Gündüzden beri yağıyordu. Sular bir anda geldi. Burada dere taştı. Sanayi sitesinin içerisine kadar geldi. Dere yolla birleşti. Şimdi sular çekildi ancak bazı arkadaşlarımızın iş yerlerine sular girmiş. Ekipler temizlik çalışması yaptılar' diye konuştu.

Suların kısmen çekilmesinin ardından belediye ve karayolları ekipleri moloz kaldırma ve temizlik çalışmalarına başladı. Esnafın iş yerlerindeki su tahliyesi ve zemin temizliği öncelikli müdahaleler arasında yer alıyor; yetkililer benzer taşkınlara karşı tedbir çağrısını tekrar etti.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN BÖLGE İÇİN GÜNLER ÖNCESİNDEN YAPTIĞI ŞİDDETLİ YAĞIŞ VE SEL...

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN BÖLGE İÇİN GÜNLER ÖNCESİNDEN YAPTIĞI ŞİDDETLİ YAĞIŞ VE SEL UYARISININ ARDINDAN ETKİLİ YAĞIŞLAR SEBEBİYLE KENTİN BİRÇOK NOKTASINDA BASKINLARINI YAŞANDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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