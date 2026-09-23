Karabük’te iki yılda altyapı dönüşümü: 145 bin ton sıcak asfalt serildi

Karabük'te altyapıda iki yıllık bilanço

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya döneminde geçen iki yıllık süreçte kent genelinde 145 bin ton sıcak asfalt serimi yapıldı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ana arterlerden mahalle içlerindeki sokaklara kadar planlı ve yoğun saha mesaisiyle ulaşım güvenliğini ve sürüş konforunu artırdı. Mevsim şartlarının sunduğu çalışma avantajı en üst düzeyde değerlendirildi.

Riskli alanlara fiziki önlemler:

Arazi yapısından kaynaklanan tehlikeleri azaltmak için riskli bölgelerde 3 bin 796 metrekare istinat duvarı ve 5 bin 943 metreküp taş duvar inşa edildi. Bu müdahaleler mahallelerde muhtemel toprak kaymalarının ve güvenlik risklerinin önüne geçmeyi hedefliyor.

Yaya yolları ve sosyal donatılar:

Belediyenin dönüşüm programı sadece araç yollarını değil, yaya ulaşımı ve yaşam alanlarını da kapsıyor. Kent genelinde 45 bin 462 metrekare tretuvar ve saha betonu, 19 bin 302 metrekare parke ve doğal taş ile 19 bin 709 metre bordür imalatı tamamlandı; eğimli mahallelerde erişimi kolaylaştırmak için 645 metrekare merdiven yapıldı.

Vatandaşların sosyal yaşam kalitesi artırılmak amacıyla park ve dinlenme alanları baştan sona donatıldı; bu kapsamda parklara 230 kamelya, 801 bank ve 730 ormancı masası yerleştirildi. Spor ve oyun alanlarına ise 13 bin 243 metrekare EPDM zemin kaplaması ile 9 bin 434 metrekare akrilik zemin boyaması uygulandı.

Özkan Çetinkaya yapılan saha çalışmalarını değerlendirirken şu ifadeleri kullandı: Karabük’ün altyapısını güçlendirmek ve hemşehrilerimizin günlük yaşamını kolaylaştırmak adına tüm ekibimizle sahadayız. Asfalt serimlerinden yaya yollarına, çevre koruma duvarlarından sosyal donatı alanlarına kadar planladığımız yatırımları adım adım hayata geçiriyoruz. Kentimizin her mahallesinde sürdürdüğümüz bu yenileme çalışmaları, belirlenen program dahilinde kesintisiz devam edecek.

KARABÜK BELEDİYE BAŞKANI ÖZKAN ÇETİNKAYA’NIN GÖREVE GELDİĞİ GÜNDEN BU YANA GEÇEN 2 YILLIK SÜREÇTE 145 BİN TON SICAK ASFALT SERİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.