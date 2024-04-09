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Esra Erol'da şaşırtan anlar: "Pinti" Ali'nin savunması viral oldu!

Esra Erol'un programında yine şaşırtan anlar yaşandı. Eşinin "pinti" olduğunu söyleyerek evden kaçan Tuğçe ve eşi Ali canlı yayında yüzleşti. Tuğçe, Ali hakkında arka arkaya iddialarda bulunurken Ali'nin savunması ise sosyal medyada viral oldu.

Yayın Tarihi: 09.04.2024 22:57
Güncelleme Tarihi: 09.04.2024 22:57
Esra Erol'da şaşırtan anlar: "Pinti" Ali'nin savunması viral oldu!

ATV ekranlarının popüler programı Esra Erol'da beklenmedik bir olay yaşandı. Eşinin iddialarıyla stüdyoda karşı karşıya gelen Tuğçe ve Ali çifti, canlı yayında izleyicileri şaşırttı. Tuğçe'nin eşi Ali hakkındaki "pinti" iddiaları ve Ali'nin savunması sosyal medyada geniş yankı buldu.

Ali, Tuğçe'nin evden ayrılmasının ardındaki nedeni anlamadığını belirterek, aşk, huzur, para ve mutluluğunun kendisinde olduğunu ifade etti. Ancak Tuğçe, Ali'nin "pinti" olduğunu ve eve hiçbir eşya almadığını iddia etti. Ali'nin savunması ise "Dış güçler yuvamı yıktı" şeklinde oldu.

esra erol

Eşinin iddiaları ve Ali'nin savunması, programda şaşkınlık yaratırken sosyal medyada da geniş bir tartışma başladı.

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