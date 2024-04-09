Esra Erol'da şaşırtan anlar: "Pinti" Ali'nin savunması viral oldu!

ATV ekranlarının popüler programı Esra Erol'da beklenmedik bir olay yaşandı. Eşinin iddialarıyla stüdyoda karşı karşıya gelen Tuğçe ve Ali çifti, canlı yayında izleyicileri şaşırttı. Tuğçe'nin eşi Ali hakkındaki "pinti" iddiaları ve Ali'nin savunması sosyal medyada geniş yankı buldu.

Ali, Tuğçe'nin evden ayrılmasının ardındaki nedeni anlamadığını belirterek, aşk, huzur, para ve mutluluğunun kendisinde olduğunu ifade etti. Ancak Tuğçe, Ali'nin "pinti" olduğunu ve eve hiçbir eşya almadığını iddia etti. Ali'nin savunması ise "Dış güçler yuvamı yıktı" şeklinde oldu.





Eşinin iddiaları ve Ali'nin savunması, programda şaşkınlık yaratırken sosyal medyada da geniş bir tartışma başladı.