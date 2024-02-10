Teşkilat Dani kimdir, nereli kaç yaşında? Dani'nin gerçek ismi ne, öldü mü? Ali Burak Ceylan'ın biyografisi

Teşkilat dizisinde Dani karakterine hayat veren Ali Burak Ceylan kimdir?

TRT 1’in sevilen dizisi Teşkilat, her hafta izleyicileri ekran başına kilitleyen bir yapım. Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan Ali Burak Ceylan, Dani karakteriyle dikkat çekiyor. Ceylan, hem oyunculuğu hem de depremzede bir aileye yaptığı yardımlarla gündemde. Peki, Ali Burak Ceylan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, merak edilenler…





Ali Burak Ceylan kimdir?

Ali Burak Ceylan, 1991 yılında İstanbul'da doğmuş genç bir yetenek olarak dikkatleri üzerine çekiyor.

Kocaeli Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü'nden mezun olduktan sonra, oyunculuk tutkusunu takip ederek Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi'nde eğitim aldı. Hem atçılık alanında hem de oyunculukta profesyonel bir gelişim gösteren Ceylan, Türk televizyon dizilerinde önemli roller üstlenerek geniş bir hayran kitlesi edindi.

2014 yılında "Diriliş Ertuğrul" dizisindeki etkileyici performansıyla adından söz ettiren Ceylan, "Kara Sevda" ve "Kalp Atışı" gibi başarılı yapımlarda da yer alarak kariyerinde önemli adımlar attı. Genç yaşına rağmen edindiği deneyim ve başarılarla Türk televizyon dünyasında parlayan bir isim haline gelen Ceylan, kendine özgü oyunculuk tarzı ve disiplini ile öne çıkıyor.

Geleceğe umutla bakan eğitimli bir oyuncu olan Ali Burak Ceylan, izleyicileriyle buluşacağı yeni projelerle kariyerine katkı sağlamayı amaçlıyor. Türk televizyon dünyasında adından sıkça söz ettiren Ceylan, oyunculuk kariyerindeki tutkusu ve bağlılığıyla gelecekte de önemli projelerde yer alacak gibi görünüyor.





ALİ BURAK CEYLAN'IN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

- "Demir Kadın" (Neslican)

- "Benim Hayatım"

- "Bekarlığa Feda"

- "Bana Bir Aşk Şarkısı Söyle"

- "Reis"

- "Teşkilat"

Ali Burak Ceylan’ın özel hayatı

Ali Burak Ceylan, 1.85 metre boyunda, 80 kilo ağırlığında ve kova burcudur. Ceylan, oyuncu Melisa Şenolsun ile bir süre birlikte oldu. Ancak çift, 2020 yılında ayrıldı. Ceylan, şu anda bekar olduğunu söylüyor.

Ali Burak Ceylan’ın Instagram hesabı: Ali Burak Ceylan’ın Instagram hesabı @aliburakceylan 'dır.

Ali Burak Ceylan’ın yaşı: Ali Burak Ceylan, 1991 yılında doğduğu için 2024 yılı itibariyle 33 yaşındadır.



Ali Burak Ceylan’ın nereli: Ali Burak Ceylan, İstanbul doğumludur.