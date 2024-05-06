Gelinim Mutfakta 6 Mayıs 2024 puan durumu: Çeyrek altın ödülü sahibi belli oldu!

Gelinim Mutfakta'da yeni bir hafta heyecanı başladı! Pazartesi günü ekranlara gelen programda, Kafkas mantısı yapımıyla yarışmacılar ter döktü. Peki, bu lezzetli mücadelenin kazananı kim oldu? Çeyrek altını kim taktı?

Yarışmacılar ve Yemekler:

Bugünkü programda Zeynep ve Züleyha Hanım, Kafkas mantısı yapmak için tezgahlara geçti. Geçtiğimiz hafta Yeşim ve Beyhan Hanım'ın yarışmadan ayrılmasının ardından Aleyna'nın yerine de Özge gelmişti.

Kazanan ve Puan Durumu:

Kıyasıya rekabetin ardından jürinin değerlendirmeleri sonucunda Özge, Kafkas mantısıyla jüriyi en çok etkileyen isim oldu. -2 ceza puanı olmasına rağmen Özge, çeyrek altının sahibi olmayı başardı.

Puan Durumu:

Yarışmanın güncel puan durumu ise şöyle:

Özge - 15

Zeynep - 13

Seda - 9

Damla - 8

Heyecan Devam Ediyor:

Gelinim Mutfakta'da heyecan her gün artarak devam ediyor. Yarın hangi lezzetlerin yarışmaya konu olacağını ve kimin çeyrek altını kazanacağını merak edenler, programı kaçırmayın!