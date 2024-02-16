Bist 100
9.258,71 0%
DOLAR
30,83 0,33%
EURO
33,26 0,07%
ALTIN
1.989,06 0,47%

Gürkan Uygun ve Melike İpek Yalova, Mevzu Derin’de Buluşuyor

Mevzu Derin, hapisten çıkan kabadayı Ali Reşat’ın intikamını anlatan bir dizi. Gürkan Uygun, Melike İpek Yalova ve Engin Benli başrollerde. Diziyi TRT’nin dijital platformu tabii yayınlayacak.

Yayın Tarihi: 16.02.2024 13:13
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 13:13
Gürkan Uygun ve Melike İpek Yalova, Mevzu Derin’de Buluşuyor

Mevzu Derin Dizisine Yeni Yıldız: Engin Benli

TRT'nin dijital platformu tabii'nin yeni dizisi Mevzu Derin'in çekimleri yakında başlıyor. Dizinin başrollerinde Gürkan Uygun ve Melike İpek Yalova yer alıyor. Dizinin yapımcısı CNP Film, yönetmeni ise Ümit Karaca.

Mevzu Derin Dizisinin Konusu ve Oyuncu Kadrosu

 Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Mevzu Derin, bir kumpas sonucu hapishaneye düşen ve yıllar sonra özgürlüğüne kavuşan saygın bir kabadayı olan Ali Reşat'ın intikam mücadelesini anlatıyor. Ali Reşat rolünde izleyeceğimiz Gürkan Uygun, dizinin en merak edilen karakterlerinden biri. Onun hayatına giren ve ona destek olan Melike İpek Yalova ise dizinin diğer başrol oyuncusu. Dizinin senaristi Yusuf Reha Alp, dizinin kadrosunu güçlendirmek için çok iddialı bir isimle anlaştı. Ünlü aktör Engin Benli, Mevzu Derin'de Faruk Bedir adlı bir karakteri canlandıracak. Faruk Bedir, Ali Reşat'ın en büyük düşmanlarından biri olacak.

Gürkan Uygun ve Melike İpek Yalova, Mevzu Derin’de Buluşuyor

Mevzu Derin Dizisinin Yayın Tarihi ve Bölüm Sayısı

Mevzu Derin dizisinin çekimlerine Mart ortasında başlanması planlanıyor. Dizinin ilk sezonu 10 bölümden oluşacak. Dizinin yayın tarihi henüz belli değil, ancak yakında tabii'de izleyicilerle buluşacak.

İLGİLİ HABERLER

PTT kesenin ağzını açtı! Tek bir form yetiyor: 50.000 TL'ye kadar anında nakit dağıtılacak

PTT kesenin ağzını açtı! Tek bir form yetiyor: 50.000 TL'ye kadar anında nakit dağıtılacak

Yüksek Atlama Yapan Çocuk Resminde 3 Farkı 12 Saniyede Bulanlar Dahi! Sen de Kendini Test Et!

Yüksek Atlama Yapan Çocuk Resminde 3 Farkı 12 Saniyede Bulanlar Dahi! Sen de Kendini Test Et!

Çanakkale Belediyesi Ön Lisans ve Lisans Mezunu 19 Farklı Meslekte Kamu Personeli ve İşçi Alacak! Başvuru Detayları!

Çanakkale Belediyesi Ön Lisans ve Lisans Mezunu 19 Farklı Meslekte Kamu Personeli ve İşçi Alacak! Başvuru Detayları!

20 Şubat itibari ile emekliye ek ödeme çıktı! 2 maaş artı 5 bin lira ek ödeme yapılacak

20 Şubat itibari ile emekliye ek ödeme çıktı! 2 maaş artı 5 bin lira ek ödeme yapılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Senden Önce dizisi uyarlama mı gerçek hikaye mi? Senden Önce nerede çekiliyor?
2
Gürkan Uygun ve Melike İpek Yalova, Mevzu Derin’de Buluşuyor
3
Birkan Sokullu’nun yeni dizisi “Zamanın Kapıları”nda kadın partneri belli oldu mu?
4
Eşinin Abisiyle Yaşadığı İlişkiyi Esra Ezmeci’ye Anlattı, Herkes Şokta Kaldı! Ortalık Karıştı
5
Esra Erol'da ortaya çıkmıştı: Türkiye'nin konuştuğu Mehdi olayında bomba gelişme!
6
İngiltere'nin sevilen yarışması "Too Hot To Handle" Türkiye için uyarlandı: ''Aşk Adası'' Saba Tümer'in sunumuyla yakında GAİN'de!

Metro marketlerde Ramazan Kolisi satışları başladı! 29 Şubat tarihine kadar satışta

PTT kesenin ağzını açtı! Tek bir form yetiyor: 50.000 TL'ye kadar anında nakit dağıtılacak

Bu dev ortaklık, BYD’yi zor durumda bıraktı! Bu araba 297 bin TL’ye satılıyor

Aile Bakanlığı sınavlı sınavsız personel alıyor! O illerde yaşayanlara devlette iş piyangosu

20 Şubat itibari ile emekliye ek ödeme çıktı! 2 maaş artı 5 bin lira ek ödeme yapılacak

Carrefoursa ramazan kolilerini duyurdu! 4 farklı Ramazan kolisi sizi bekliyor

Yüksek Atlama Yapan Çocuk Resminde 3 Farkı 12 Saniyede Bulanlar Dahi! Sen de Kendini Test Et!

Kirada oturanlara devlet desteği! Fiyatları düşürecek formüllerde ev müjdesi verildi

Doları olan bayram edecek, olmayan karalar bağlayacak! 48 TL için tarih verildi

Kültür Bakanlığı YTB Sözleşmeli Personel Alımı İlanı Yayınladı! 60 KPSS ile Temizlikçi, Tercüman, Programcı ve Büro Personeli Alınacak!

Çanakkale Belediyesi Ön Lisans ve Lisans Mezunu 19 Farklı Meslekte Kamu Personeli ve İşçi Alacak! Başvuru Detayları!

Acil nakit ihtiyacına hızlı çözüm! Tek başvuruya 50.000 TL'ye kadar hızlı kredi kampanyası!