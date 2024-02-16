Gürkan Uygun ve Melike İpek Yalova, Mevzu Derin’de Buluşuyor

Mevzu Derin Dizisine Yeni Yıldız: Engin Benli

TRT'nin dijital platformu tabii'nin yeni dizisi Mevzu Derin'in çekimleri yakında başlıyor. Dizinin başrollerinde Gürkan Uygun ve Melike İpek Yalova yer alıyor. Dizinin yapımcısı CNP Film, yönetmeni ise Ümit Karaca.

Mevzu Derin Dizisinin Konusu ve Oyuncu Kadrosu

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Mevzu Derin, bir kumpas sonucu hapishaneye düşen ve yıllar sonra özgürlüğüne kavuşan saygın bir kabadayı olan Ali Reşat'ın intikam mücadelesini anlatıyor. Ali Reşat rolünde izleyeceğimiz Gürkan Uygun, dizinin en merak edilen karakterlerinden biri. Onun hayatına giren ve ona destek olan Melike İpek Yalova ise dizinin diğer başrol oyuncusu. Dizinin senaristi Yusuf Reha Alp, dizinin kadrosunu güçlendirmek için çok iddialı bir isimle anlaştı. Ünlü aktör Engin Benli, Mevzu Derin'de Faruk Bedir adlı bir karakteri canlandıracak. Faruk Bedir, Ali Reşat'ın en büyük düşmanlarından biri olacak.

Mevzu Derin Dizisinin Yayın Tarihi ve Bölüm Sayısı

Mevzu Derin dizisinin çekimlerine Mart ortasında başlanması planlanıyor. Dizinin ilk sezonu 10 bölümden oluşacak. Dizinin yayın tarihi henüz belli değil, ancak yakında tabii'de izleyicilerle buluşacak.