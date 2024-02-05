Kuruluş Osman’a 3 yeni yıldız oyuncu dahil oldu! İşte detayları

Kuruluş Osman’ın kadrosu genişliyor. Ebru Kocaağa, Yulduz Rajabova, Taner Rumeli, Melih Çardak ve Şekip Taşpınar dizide yeni roller üstleniyor.

Kuruluş Osman’a 3 yeni yıldız oyuncu dahil oldu! İşte detayları
Yayın Tarihi:

Kuruluş Osman'ın Yeni Yüzleri

atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, beşinci sezonunda da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dizinin başarısında, usta oyunculardan oluşan geniş kadrosunun da payı büyük. Mehmet Bozdağ'ın yarattığı tarihi dizide, her hafta yeni karakterler ve sürprizler karşımıza çıkıyor.

Ebru Kocaağa ve Yulduz Rajabova

Dizinin son bölümlerinde, Holofira'nın teyzesi Olivia rolüyle Ebru Kocaağa ve Ayça Hatun rolüyle Özbek oyuncu Yulduz Rajabova diziye dahil oldu. Kocaağa, daha önce "Kara Sevda" ve "Kuzgun" gibi dizilerde rol almıştı. Rajabova ise Bozkır Arslanı Celaleddin'in Kutlu'da Bike'yi canlandırmıştı.

Kuruluş Osman’a 3 yeni yıldız oyuncu dahil oldu! İşte detayları

Taner Rumeli, Melih Çardak ve Şekip Taşpınar

Birsen Altuntaş'ın duyurduğuna göre, dizinin kadrosuna katılan yeni isimlerden biri de Taner Rumeli. Rumeli, son olarak "Kara Ağaç Destanı" dizisinde ve "Sadık Ahmet" filminde izleyiciyle buluşmuştu. Rumeli, Kuruluş Osman'da Halil karakterini canlandıracak. Bir diğer yeni yüz ise Melih Çardak. Çardak, dizide Tacettin Noyan rolüne hayat verecek. Çardak, daha önce "Diriliş Ertuğrul" ve "Bir Zamanlar Çukurova" gibi dizilerde oynamıştı. Dizinin son katılımcısı ise Şekip Taşpınar. Taşpınar, Kuruluş Osman'da Gündüz rolünü üstlenecek. Taşpınar, "Kardeş Çocukları" ve "Kördüğüm" gibi dizilerde rol almıştı.

Öne Çıkanlar
Emeklilik sisteminde dev devrim! Kadını, Bağ-kur'lusu, memuru: 3 bin gün devlet desteği geliyor Emeklilik sisteminde dev devrim! Kadını, Bağ-kur'lusu, memuru: 3 bin gün devlet desteği geliyor
Tuvalet kağıtlarında havlu kağıtlarında böyle indirim görülmedi! 80 TL’ye ihtiyacınız olanı alıp çıkacaksınız Tuvalet kağıtlarında havlu kağıtlarında böyle indirim görülmedi! 80 TL’ye ihtiyacınız olanı alıp çıkacaksınız
Yaş şartını sağlayan gençlere 100.000 TL hibe! Böyle şans bir daha gelmez Yaş şartını sağlayan gençlere 100.000 TL hibe! Böyle şans bir daha gelmez
Çok Okunanlar
29 Ocak 2024 Pazartesi reyting sonuçları belli oldu! Kızıl Goncalar reytingleri alt üst etti! Safir'e final göründü 29 Ocak 2024 Pazartesi reyting sonuçları belli oldu! Kızıl Goncalar reytingleri alt üst etti! Safir'e final göründü 4 Şubat 2024 Pazar TV yayın akışı! Televizyonda bugün ne var, bu akşam hangi diziler var? 4 Şubat 2024 Pazar TV yayın akışı! Televizyonda bugün ne var, bu akşam hangi diziler var? Güldür Güldür Gazi Olayı Ne? Gazilerle Alay Eden Güldür Güldür’e Sert Tepki: Show TV Yayından Kaldırdı Güldür Güldür Gazi Olayı Ne? Gazilerle Alay Eden Güldür Güldür’e Sert Tepki: Show TV Yayından Kaldırdı Gaddar dizisi Lider'i kim oynuyor, gerçek ismi ne? Gaddar Lider öldü mü? Gaddar dizisi Lider'i kim oynuyor, gerçek ismi ne? Gaddar Lider öldü mü? Gaddar Dizisi Aydan'ın Annesi Oya Kimdir? Neslihan Yeldan Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli, Hangi Dizilerde Oynadı Gaddar Dizisi Aydan'ın Annesi Oya Kimdir? Neslihan Yeldan Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli, Hangi Dizilerde Oynadı Aras Bulut İynemli'nin yeni dizisi Deha'nın oyuncuları belli oldu: İşte Devran’ın ailesi Aras Bulut İynemli'nin yeni dizisi Deha'nın oyuncuları belli oldu: İşte Devran’ın ailesi