Kuruluş Osman’a 3 yeni yıldız oyuncu dahil oldu! İşte detayları

Kuruluş Osman'ın Yeni Yüzleri

atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, beşinci sezonunda da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dizinin başarısında, usta oyunculardan oluşan geniş kadrosunun da payı büyük. Mehmet Bozdağ'ın yarattığı tarihi dizide, her hafta yeni karakterler ve sürprizler karşımıza çıkıyor.

Ebru Kocaağa ve Yulduz Rajabova

Dizinin son bölümlerinde, Holofira'nın teyzesi Olivia rolüyle Ebru Kocaağa ve Ayça Hatun rolüyle Özbek oyuncu Yulduz Rajabova diziye dahil oldu. Kocaağa, daha önce "Kara Sevda" ve "Kuzgun" gibi dizilerde rol almıştı. Rajabova ise Bozkır Arslanı Celaleddin'in Kutlu'da Bike'yi canlandırmıştı.

Taner Rumeli, Melih Çardak ve Şekip Taşpınar

Birsen Altuntaş'ın duyurduğuna göre, dizinin kadrosuna katılan yeni isimlerden biri de Taner Rumeli. Rumeli, son olarak "Kara Ağaç Destanı" dizisinde ve "Sadık Ahmet" filminde izleyiciyle buluşmuştu. Rumeli, Kuruluş Osman'da Halil karakterini canlandıracak. Bir diğer yeni yüz ise Melih Çardak. Çardak, dizide Tacettin Noyan rolüne hayat verecek. Çardak, daha önce "Diriliş Ertuğrul" ve "Bir Zamanlar Çukurova" gibi dizilerde oynamıştı. Dizinin son katılımcısı ise Şekip Taşpınar. Taşpınar, Kuruluş Osman'da Gündüz rolünü üstlenecek. Taşpınar, "Kardeş Çocukları" ve "Kördüğüm" gibi dizilerde rol almıştı.