İlker Ayrık'la Çifte Milyon ne zaman başlayacak? Hangi kanalda?

İlker Ayrık'la 'Çifte Milyon' ne zaman başlıyor, hangi kanalda?

Televizyonun sevilen sunucusu İlker Ayrık, uzun aranın ardından iddialı bir yarışma programı ile ekranlara dönüyor. Yapılan tanıtımların ardından izleyiciler 'Çifte Milyon hangi kanalda?' ve 'Çifte Milyon ne zaman başlıyor?' sorularının yanıtlarını aramaya başladı.

İlker Ayrık'ın yeni projesi: 'Çifte Milyon'

Usta sunucu, yıllardır reyting rekorları kıran formatlarla hafızalara kazındı. 'Ben Bilmem Eşim Bilir' ve 'Yaparsın Aşkım' gibi programlarla tanınan Ayrık'ın yeni yapımı 'Çifte Milyon' da enerji ve rekabeti bir araya getirecek iddialı bir format sunuyor.

Çifte Milyon hangi kanalda yayınlanacak?

Programın yayın tercihi netleşti: 'Çifte Milyon', bu sezonun dikkat çeken yapımlarını ekranına taşıyan NOW kanalında izleyiciyle buluşacak. Kanalın yoğun tanıtımıyla program kısa sürede izleyicinin gündemine girdi.

Çifte Milyon formatı nasıl işliyor?

'Çifte Milyon' geleneksel yarışma kalıplarının dışına çıkan bir format sunuyor. Programın merkezinde 2 Milyon TL nakit parayla dolu dev bir kasa yer alıyor ve yarışmaya çiftler katılıyor. Formatın ana hatları şöyle:

Kadının Mücadelesi

İlk etapta kadın yarışmacılar, 2 Milyon TL'lik büyük ödülü kazanmak için soruları doğru yanıtlayıp etapları tamamlamak zorunda. Başarılı olan kadın, dev kasayı açma hakkı elde ediyor.

Paranın Teslimi

Yarışmayı kazanan kadın, ödülü alarak stüdyodaki eşine, yani 'kocasına' teslim ediyor. Ödülün teslimi, programın gerilim dozunu yükselten dönüm noktalarından biri oluyor.

Erkeğin Risk Oyunu

Gerçek heyecan burada başlıyor: Erkek yarışmacı, eşinin kazandığı parayı korumak için kritik seçimler yapmak zorunda. Karşısına çıkan sorularda parayı bölerek riski dağıtma veya tamamını tek şıkka yatırarak büyük oynama seçenekleri bulunuyor.

Risk ve Yüzleşme

Yanlış kararlar, 2 Milyon TL'ın tamamını veya bir kısmını kaybettirebiliyor; aynı zamanda stüdyoda çiftler arasında tansiyonu yükselten yüzleşmelere sahne oluyor. Bu yapısıyla program, hem eğlence hem de stres unsurlarını aynı anda sunuyor.

Çifte Milyon ne zaman başlayacak?

Kanal yönetimi henüz kesin bir yayın tarihi açıklamadı; tanıtımlar 'Çok Yakında' sloganıyla dönmeye başladı. Mevcut beklenti, programın Aralık ayının ilk haftalarında veya en geç yeni yılın başında izleyiciyle buluşacağı yönünde. İlk bölüm ve başvuru detayları açıklandığında tüm bilgiler paylaşılacak.

Not: Programla ilgili yeni gelişmeler ve kesin yayın tarihi açıklanır açıklanmaz detaylar kamuoyuyla paylaşılacaktır.