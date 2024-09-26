Perşembe Günü TV'de Hangi Diziler Var? 26 Eylül 2024 Yayın Akışı

26 Eylül 2024 Perşembe günü, televizyon izleyicileri için zengin bir içerik sunuyor. Özellikle diziler konusunda oldukça fazla seçenek mevcut. Her hafta olduğu gibi, bu Perşembe akşamı da Kanal D, ATV, Star TV, Show TV ve NOW TV gibi popüler kanallarda heyecan dolu yapımlar izleyicilerle buluşacak. İşte bu akşamki yayın akışına dair detaylar ve diziler hakkında bilgilendirme.

PERŞEMBE GÜNÜ TV'DE HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam televizyon ekranlarında neler olacağını merak eden izleyiciler için aşağıda, Perşembe günü yayınlanacak dizilerin listesi yer alıyor.

TRT 1

Dizi Yok

TRT 1 kanalında bu akşam dizilere yer verilmiyor. Ancak gün boyunca çeşitli programlar ve maç yayınları ile izleyicileri bekliyor. 19:45'te Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi grup maçı ve ardından saat 22:00'de Ajax-Beşiktaş maçı canlı yayınlanacak.

ATV

Kör Nokta (20.00)

ATV, akşam saat 20:00'de "Kör Nokta" dizisiyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Polisiye ve dram unsurlarını bir araya getiren bu yapım, izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Dizideki gelişmeler ve karakterler arasındaki çatışmalar, heyecan dolu bir akış sunuyor.

Kanal D

Güzel Aşklar Diyarı (20.00)

Kanal D, aynı saatte "Güzel Aşklar Diyarı" dizisini yayınlayacak. Romantik unsurların ağır bastığı bu dizi, aşkın zorluklarıyla başa çıkmaya çalışan karakterlerin hikayesini izleyicilere sunuyor. Sevilen yüzlerin yer aldığı dizi, izleyicilere duygusal anlar yaşatmayı hedefliyor.

Show TV

Siyah Kalp (20.00)

Show TV, "Siyah Kalp" dizisini saat 20:00'de ekranlara getiriyor. Dram ve gerilim türündeki bu yapım, sırlarla dolu bir hikayeyi merkezine alıyor. İzleyicileri her bölümde yeni bir sürprizle buluşturan dizi, yoğun bir takipçi kitlesine sahip.

NOW TV

Hudutsuz Sevda (20.00)

NOW TV ise "Hudutsuz Sevda" dizisini aynı saatte yayınlayacak. Aşk, mücadele ve dram temalarını işleyen bu dizi, güçlü karakterlerle izleyicilerin ilgisini çekiyor. Dizi, karmaşık ilişkileri ve derin hisleri izleyiciye aktarmada başarılı bir performans sergiliyor.

Star TV

Dizi Yok

Star TV kanalında bu akşam dizi yayınlanmayacak. Bunun yerine, kanalda çeşitli programlar ve belgeseller yer alıyor.

PERŞEMBE GÜNÜ TV YAYIN AKIŞI

Dizilerin yanı sıra, gün boyunca televizyon kanallarında yer alan diğer programlar da izleyicileri bilgilendirmekte. İşte detaylı bir yayın akışı:

TRT 1 Yayın Akışı

14:40 Gönül Dağı

Gönül Dağı 17:55 İddiaların Aksine

İddiaların Aksine 18:00 Ana Haber

Ana Haber 19:45 Fenerbahçe-U.S. Gilloise | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçı

Fenerbahçe-U.S. Gilloise | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçı 22:00 Ajax-Beşiktaş | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçı

Ajax-Beşiktaş | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçı 00:15 Teşkilat

NOW TV Yayın Akışı

12:30 Kötü Kan

Kötü Kan 13:30 En Hamarat Benim

En Hamarat Benim 16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

Fatih Ürek ile Gelin Görümce 19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 20:00 Hudutsuz Sevda

Hudutsuz Sevda 23:45 Kötü Kan

Kötü Kan 02:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

GÜNÜN DİZİLERİ HAKKINDA KISACA BİLGİ

Her bir dizinin, izleyicilerin beklentilerini karşılamak üzere kurgulanmış farklı hikayeleri bulunuyor. ATV’deki "Kör Nokta", polisiye unsurlarıyla dikkat çekerken, Kanal D’deki "Güzel Aşklar Diyarı" aşk ve ilişkilerin karmaşıklığını gözler önüne seriyor. Show TV’de "Siyah Kalp" gerilim dolu hikayesiyle, NOW TV’de ise "Hudutsuz Sevda" aşkın sınırlarını zorlayan yapısıyla izleyicilerin beğenisini kazanmayı hedefliyor.

Bu Perşembe akşamı televizyon izleyicileri için oldukça zengin bir içerik sunulmakta. Dizi severler, her kanalda kendilerine hitap eden bir yapım bulacak. TRT 1, UEFA Avrupa Ligi maçlarıyla dikkat çekerken, diğer kanallar da dizi yayınları ile izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Haydi, keyifli bir akşam için ekran başına geçin ve sevdiğiniz dizilerin tadını çıkarın!