Yargı dizisinin yeni başsavcısı Adile Naşit’in yeğeni Naşit Özcan, kimdir? Nereli, kaç yaşında?

Yargı dizisi ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Dizi kadrosu genişliyor. Peki, Yargı’nın başsavcısı kimdir? Adile Naşit’in yeğeni Naşit Özcan kimdir? Naşit Özcan kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Yargı dizisinin yeni başsavcısı Adile Naşit’in yeğeni Naşit Özcan, kimdir? Nereli, kaç yaşında?
Yayın Tarihi:

Yargı dizisinde yeni başsavcı sürprizi: Naşit Özcan kimdir?

Yargı dizisi ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Peki, Yargı’nın başsavcısı kimdir? Naşit Özcan kimdir? Naşit Özcan kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

Kanal D’nin ilgi çeken dizisi Yargı, her hafta heyecan dolu bölümleriyle izleyicileri ekranlara bağlıyor. Sema Ergenekon’un yazdığı, Ali Bilgin’in çektiği dizide, yeni başsavcının kim olduğu merak konusuydu.

Yargı’nın yeni başsavcısı Naşit Özcan oldu

Dizinin son bölümünde, savcı Efe rolündeki Ulvi Kahyaoğlu, Ilgaz’a (Kaan Urgancıoğlu) “Yeni başsavcısıyı gördünüz mü?” diye sorarak izleyicilerin kafasını karıştırmıştı. Bu sorunun yanıtı ise yeni bölümde açığa çıktı. Dizinin yeni başsavcısı olarak seyircilerin karşısına çıkan isim, usta tiyatrocu Naşit Özcan oldu.

Yargı dizisinin yeni başsavcısı Adile Naşit’in yeğeni Naşit Özcan, kimdir? Nereli, kaç yaşında?

Naşit Özcan kimdir?

Naşit Özcan, Türk tiyatro tarihinin önemli isimlerinden biridir. Dedesi, tuluat sanatının ustası Naşit Özcan ile aynı adı taşıyan oyuncu, Selim Naşitoğlu’nun torunu ve Adile Naşit’in yeğenidir. BKM’nin yakında vizyona girecek olan Adile Naşit’in hayatını anlatan filmde de rol alacak olan Naşit Özcan, Yargı dizisindeki başarısıyla da göz dolduracak.

Öne Çıkanlar
O üniversiteden iş arayanlara mülakatsız ve KPSS 55 puanla iş fırsatı! Büro ve destek personeli alım ilanı yayımlandı O üniversiteden iş arayanlara mülakatsız ve KPSS 55 puanla iş fırsatı! Büro ve destek personeli alım ilanı yayımlandı
452 bin TL'si olana iki ilde arsa satışı! 9 gün süre verildi 452 bin TL'si olana iki ilde arsa satışı! 9 gün süre verildi
Bayat ve taze balığı ayırt etmenin pratik yolu! Tek bir bakışta anlayacaksınız Bayat ve taze balığı ayırt etmenin pratik yolu! Tek bir bakışta anlayacaksınız
Çok Okunanlar
Alperen Duymaz, Engin Öztürk ve Büşra Develi'nin yeni dizisi Elmas'ın kadrosuna yeni bir oyuncu dahil oldu! İşte detayları Alperen Duymaz, Engin Öztürk ve Büşra Develi'nin yeni dizisi Elmas'ın kadrosuna yeni bir oyuncu dahil oldu! İşte detayları İnci Taneleri Dizisi İzleyicileri Büyüledi! Reytingleri ve Sosyal Medya Yorumları Nasıl? İnci Taneleri Dizisi İzleyicileri Büyüledi! Reytingleri ve Sosyal Medya Yorumları Nasıl? Teşkilat Kambur kimdir, nereli kaç yaşında? Kambur'unn gerçek ismi ne, öldü mü? İlker Aksum'un biyografisi Teşkilat Kambur kimdir, nereli kaç yaşında? Kambur'unn gerçek ismi ne, öldü mü? İlker Aksum'un biyografisi İnci Taneleri dizisi Zerre kimdir, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte Zerre'nin gerçek hikayesi İnci Taneleri dizisi Zerre kimdir, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte Zerre'nin gerçek hikayesi Kızılcık Şerbeti ''Azra'' karakteri Sema Öztürk kimdir, nereli, kaç yaşında? Kızılcık Şerbeti ''Azra'' karakteri Sema Öztürk kimdir, nereli, kaç yaşında?