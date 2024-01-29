Yargı dizisinin yeni başsavcısı Adile Naşit’in yeğeni Naşit Özcan, kimdir? Nereli, kaç yaşında?

Yargı dizisinde yeni başsavcı sürprizi: Naşit Özcan kimdir?

Yargı dizisi ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Peki, Yargı’nın başsavcısı kimdir? Naşit Özcan kimdir? Naşit Özcan kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

Kanal D’nin ilgi çeken dizisi Yargı, her hafta heyecan dolu bölümleriyle izleyicileri ekranlara bağlıyor. Sema Ergenekon’un yazdığı, Ali Bilgin’in çektiği dizide, yeni başsavcının kim olduğu merak konusuydu.

Yargı’nın yeni başsavcısı Naşit Özcan oldu

Dizinin son bölümünde, savcı Efe rolündeki Ulvi Kahyaoğlu, Ilgaz’a (Kaan Urgancıoğlu) “Yeni başsavcısıyı gördünüz mü?” diye sorarak izleyicilerin kafasını karıştırmıştı. Bu sorunun yanıtı ise yeni bölümde açığa çıktı. Dizinin yeni başsavcısı olarak seyircilerin karşısına çıkan isim, usta tiyatrocu Naşit Özcan oldu.

Naşit Özcan kimdir?

Naşit Özcan, Türk tiyatro tarihinin önemli isimlerinden biridir. Dedesi, tuluat sanatının ustası Naşit Özcan ile aynı adı taşıyan oyuncu, Selim Naşitoğlu’nun torunu ve Adile Naşit’in yeğenidir. BKM’nin yakında vizyona girecek olan Adile Naşit’in hayatını anlatan filmde de rol alacak olan Naşit Özcan, Yargı dizisindeki başarısıyla da göz dolduracak.