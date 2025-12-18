DOLAR
Bakan Göktaş: Bilim Kurulumuzdan Geleceğe Yönelik Öngörüler Bekliyoruz

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Bilim Kurulu'ndan gelecek odaklı öngörüler ve yapıcı önerilerle sosyal politika ve hizmetlerin güçlendirilmesini talep etti.

Bilim Kurulu Toplantısı Ankara Hakimevi'nde gerçekleştirildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bilim Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada sosyal hizmetlerin yalnızca bugünü karşılamadığını, aynı zamanda toplumun yarınlarını inşa eden stratejik bir sorumluluk alanı olduğunu vurguladı. Toplantı Ankara Hakimevi’nde gerçekleştirildi.

Bakan Göktaş, sosyal devlet vizyonuna atıfta bulunarak, "Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu sosyal devlet olma vizyonu da bu anlayışın bir tezahürüdür. Bu vizyon doğrultusunda, 86 milyon vatandaşımızın her birine dokunan, kimseyi geride bırakmayan sosyal hizmet politikalarını hayata geçiriyoruz.

Göktaş, politika üretiminde bilimin esas olduğunu belirterek, "Bilim Kurulumuzdan beklentimiz, geleceğe dönük öngörülerle bize yol göstermesidir, gerçek ihtiyaçları doğru tespit eden ve yapıcı önerilerle sürece katkı sunmanızdır" ifadelerini kullandı.

Toplantıda bakanlık çalışmalarının saha deneyimi ile akademik birikimi buluşturma hedefi öne çıktı. Göktaş, veri ve akademik analiz temelinde; uygulamayı bilimsel analizle, sahadan gelen tecrübeyi akademik bilgiyle ve sosyal gerçekliği uzun vadeli bir vizyonla harmanlamanın önemine dikkat çekti.

"Bilim, tüm politika alanlarımızda yol gösteriyor, karar alma süreçlerimizi besliyor ve uygulamalarımıza yön veriyor" diyen Göktaş, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli hizmetlerinde bilimsel araştırmaların temel referans noktası olduğunu kaydetti.

Bakan, dünyadaki dönüşümlere işaret ederek aile yapılarındaki değişim, demografik dönüşüm ve dijitalleşmenin sosyal ilişkileri yeniden şekillendirdiğini; çocukların yeni fırsatlarla birlikte yeni risklerle karşılaştığını ve yaşlanan nüfusun bakım hizmetlerinde yeni modelleri zorunlu kıldığını söyledi. Bu bağlamda kadınların güçlenmesinin sosyal politikaların merkezinde olduğunu vurguladı.

Toplantıda ele alınacak öncelikli konular arasında dijitalleşme, demografik dönüşüm, sosyal riskler ve koruyucu-önleyici politikalar yer aldı. Göktaş, sahadan gelen ihtiyaçlar ile akademik perspektifin buluşmasının politika kalitesini yükselteceğini ifade etti.

Bakanlık olarak üniversitelerle ortak çalışmalar yürütme ve bölgesel farklılıkları gözeten analizlerle her bölgenin ihtiyacına uygun politikalar üretme hedefi yinelendi. Göktaş, Bilim Kurulu’nun rehberliğinin mevcut politikaların daha güçlü ve etkili bir zemine taşınmasında kilit rol oynayacağını belirtti.

