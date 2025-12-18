Erdoğan: Yerli ve Milli Kültür Değerlerimizi Evrensel Perspektifle Yeniden İnşa Etmeliyiz

ANKARA (İHA) — Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri töreninde konuştu. Törene katılanları gönülden selamlayan Erdoğan, ödül sahiplerini ve organizasyonda emeği geçenleri tebrik etti.

Hoşgeldiniz ve anmalar

Erdoğan, konuşmasında hem yurt içinden hem de yurt dışından töreni takip edenlere selam göndererek, "Sizlerin vasıtasıyla ülkemizin ve dünyanın farklı yerlerinde bizleri takip eden kardeşlerimize buradan selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum" dedi. Kısa süre önce vefat eden kültür ve sanat ödülleri sahipleri Yavuz Bülent Bakiler (28 Eylül) ve Niyazi Sayın için rahmet diledi.

Ödül sahipleri ve eserleri

Bu yılki ödüller kapsamında Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün bilim ve kültür ödülüne; Erdoğan, Öğün’ün eserlerinin düşünce geleneğinin önemli nüvelerini taşıdığını belirtti. Resim ödülünün sahibi olarak Yalçın Gökçebağ anıldı; Erdoğan, Gökçebağ’ın "Anadolu’yu resme, resmi de Anadolu’ya taşıdığı"na vurgu yaptı.

Müzik ödülünü alan Prof. Dr. Yalçın Tura için Erdoğan, Tura’nın Türk müziğinin yaşayan duayenlerinden olduğunu, konservatuvar kuruculuğu ve beste-güfte çalışmalarının Türk müziğine önemli katkı sağladığını kaydetti. Arkeoloji ödülü ise Prof. Dr. Fahri Işık’a verildi; Erdoğan, Işık’ın kazı biliminde paradigma değiştiren çalışmaları ve Anadolu tarihine ışık tutan araştırmalarına dikkat çekti.

Fotoğraf ödülünün sahibi Filistinli gazeteci ve fotoğrafçı Ali Jadallah oldu. Erdoğan, Jadallah’ın iki yılı aşkın süredir Gazze’deki saldırıları fotoğraflayıp belgelerle dünyaya sunduğunu, karelerinin uluslararası davalarda kanıt olarak kullanıldığını söyledi.

Filistin, basın ve uluslararası vicdan

Erdoğan, "Hakkı haykırmayı şiar edinmiş bir ülke ve yönetim olarak Filistin halkının yanında eğilmeden, bükülmeden dimdik duruyoruz" ifadelerini kullanarak Türkiye’nin duruşunu yineledi. Gazze’de yaşamını yitiren basın mensuplarına ilişkin olarak da Erdoğan, "Sırf Gazze’deki vahşeti görüntüledikleri için İsrail tarafından katledilen, 37’si kadın olmak üzere 283 basın mensubunu burada rahmetle anıyorum" dedi.

Erdoğan, İsrail’in zorlamalarına rağmen gerçekleri haberleştirip gözler önüne seren gazetecilerin fedakârlığını vurguladı ve gerçek gazeteciliğin devam edeceğini belirtti. Ayrıca Gazze’de yaşananların belgelendirilmesi amacıyla yayımlanan "Gerçeğin Katli: İsrail’in Gazeteciliğe Karşı Savaşı" adlı kitaptan söz etti.

Kültür, sanat ve millî kimlik

Konuşmasında kültür ve sanatın tarihsel önemine değinen Erdoğan, insanın başlı başına bir sanat eseri olduğunu belirtti ve sanatın dönüştürücü gücünü vurguladı. Türk edebiyatı, musikisi ve mimarisinden örnekler vererek, milletin kültürel mirasına sahip çıkma çağrısı yaptı. Erdoğan, şiirlerden ve büyük ustalardan örnekler vererek millî kimliğin kültür ve sanatla nasıl yoğrulduğunu aktardı.

Küreselleşmenin yarattığı kültürel tek tipleşmeye karşı uyarıda bulunan Erdoğan, "Her alanda sınırsız tüketimi teşvik eden, insanı edilgen hâle getiren bu cendereden ancak köklerimize tutunarak kurtulabiliriz" diyerek yerli ve millî değerlere dönüşün önemine dikkat çekti. Ayrıca yapay zekâ ürünlerinin sanat üzerindeki etkilerine ilişkin kaygılarını paylaştı.

Erdoğan sözlerini, "Yerli ve milli olan kültür değerlerimizi evrensel bir perspektifle harmanlamalı, yeniden üretmeli ve yeniden inşa etmeliyiz" şeklinde özetledi ve bunun emek gerektiren zorlu bir süreç olduğunu ancak Türkiye’nin gerekli imkâna, birikime ve kapasiteye sahip olduğunu ifade etti.

Çağrı ve teşekkür

Cumhurbaşkanı, kültür ve sanat camiasına açık bir çağrı yaparak bilim, sanat, edebiyat, düşünce ve kültür alanında taş üstüne taş koyan herkesin değerli olduğunu belirtti: "Hangi görüşten olursa olsun, her bir insanımızın başımızın üstünde yeri olduğunu burada bir kez daha ifade etmek istiyorum."

Erdoğan konuşmasını ödül sahiplerini tekrar tebrik ederek, törene katılanlara teşekkür etti. Müzik ödülünü alan Prof. Dr. Yalçın Tura için "92 yaşında böyle bir ödülü almak herkese nasip olmaz" değerlendirmesinde bulundu.

Ali Jadallah ve aile ziyareti

Tören öncesi Erdoğan, ödül alan Anadolu Ajansı foto muhabiri Ali Jadallah’ın ailesini kabul etti. Jadallah’ın eşi Dua İsavi, Gazze’den çıkışın son derece zor olduğunu, sadece kendisi ve çocuklarına izin verildiğini, eşinin Gazze’de kaldığını anlattı ve Türkiye’ye teşekkür etti. Erdoğan, "Biz her türlü yola başvuracağız. İnşallah Ali’yi sana da bize de kavuşturacağız" diyerek destek sözünü yineledi.

Program, ödül takdimleriyle sürdü ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, kültür-sanat ödüllerinin verildiği bu anlamlı törende sanatçılar ve bilim insanlarıyla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

