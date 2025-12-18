Erdoğan: Filistin Halkının Yanında Dimdik Duruyoruz — Kültür ve Sanat Ödülleri'nde Mesajlar

Erdoğan: Filistin Halkının Yanında Dimdik Duruyoruz

Beştepe'de Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri töreninden satır başları

ANKARA (İHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri töreninde yaptığı konuşmada, hem kültür sanat camiasına hitap etti hem de dış politika ve medyaya ilişkin önemli vurgular yaptı.

Erdoğan, konuşmasına törene katılanlara ve yurt içi ile yurt dışından takip edenlere selam göndererek başladı. Törene ilişkin duygularını, "Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerini tevdi edeceğimiz bu anlamlı törende sizlerle bir arada olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyemize, Milletin Evine, bu gazi Mekana hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz" sözleriyle ifade etti.

Ödül sahiplerinin biyografilerini izlediklerini belirten Cumhurbaşkanı, çalışmalarından dolayı ödül verilen ilim, kültür ve sanat insanlarına şahsı ve millet adına teşekkür etti. Seçici kurul üyelerine de titiz değerlendirmeleri için teşekkür ederek, kısa süre önce ebediyete uğurlanan iki ismi özel olarak andı: 28 Eylül’de vefat eden şair Yavuz Bülent Bakiler ile Neyzenlerin Kutbu Niyazi Sayın.

Erdoğan, "Kayıplarımız sebebiyle bir yanımız yaprak döküyor olsa da diğer yanımız hamdolsun çiçek açmaya, şıvga vermeye, boy atmaya devam ediyor" diyerek bu yılın ödül sahiplerini tebrik etti.

Ödül Alanlar ve Hizmetlerine Vurgu

Bu yılın bilim ve kültür ödülü Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğüne verildi. Erdoğan, Öğün'ün eserlerinin kapsamlı ve derinlikli olduğunu, düşünce geleneğimizin izlerini taşıdığını belirterek kendisini tebrik etti.

Resim ödülünün sahibi olarak anılan Yalçın Gökçebağ için Erdoğan, "Yarım asırlık sanat yolculuğunda Anadolu’yu resme, resmi de Anadolu’ya taşıyan Gökçebağ’ın Türk resminde müstesna bir yeri vardır" ifadelerini kullandı ve eserlerindeki özgün dili övdü.

Müzik ödülü Prof. Dr. Yalçın Turaya takdim edildi. Erdoğan, Tura için "Türk müziğinin yaşayan duayenlerinden biri" değerlendirmesinde bulunarak, İTÜ’deki katkılarını, beste ve güftelerinin önemini vurguladı. Ödül takdimi sırasında Erdoğan, "92 yaşında böyle bir ödülü almak herkese nasip olmaz diye düşünüyorum" dedi.

Arkeoloji ödülüne layık görülen Prof. Dr. Fahri Işık için Erdoğan, Anadolu’nun binlerce yıllık zengin tarihine ışık tutan çalışmaları ve kazı bilimindeki paradigma değiştirici katkılarını takdir etti.

Basın, Gazze ve Filistin Mesajları

Erdoğan, fotoğraf ödülünün bu yıl Filistinli gazeteci ve fotoğrafçı Ali Jadallaha verildiğini açıkladı. Jadallah’ın iki yılı aşkın süredir devam eden saldırıları fotoğraflarla belgelediğini belirten Cumhurbaşkanı, "Canını hiçe sayıp hakikatin deklanşörüne basarak Gazze’deki zulmü fotoğraflarla belgeleyen Ali Jadallah kardeşimi şahsım milletim ve tüm mazlumlar adına tebrik ediyorum" dedi.

Erdoğan, Jadallah’ın aynı zamanda Anadolu Ajansı adına görev yaptığını hatırlatarak çektiği fotoğrafların uluslararası kamuoyunda yankı bulduğunu ve Güney Afrika’nın İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı’nda açtığı davada delil olarak kullanıldığını kaydetti.

Gazze’de hayatını kaybeden basın mensuplarına da değinen Cumhurbaşkanı, "Sırf Gazze’deki vahşeti görüntüledikleri için İsrail tarafından katledilen, 37’si kadın olmak üzere 283 basın mensubunu burada rahmetle anıyorum" diye konuştu. Ayrıca hedef alınan gazetecilerin fedakârlıklarını saygıyla selamladı.

Filistin meseleğinde Türkiye’nin tutumunu vurgulayan Erdoğan, "Hakkı haykırmayı şiar edinmiş bir ülke ve yönetim olarak Filistin halkının yanında durmaya devam ettiklerini" belirterek, "Biz de Filistin halkının yanında eğilmeden, bükülmeden dimdik duruyoruz" ifadesini kullandı.

Erdoğan, TRT ve Anadolu Ajansı başta olmak üzere Türk basınının Gazze'de sergilediği duruşu överek, basın mensuplarının fedakârlıklarının kayıt altına alındığını ve bu kapsamda "Gerçeğin Katli: İsrail’in Gazeteciliğe Karşı Savaşı" isimli bir kitap yayımlandığını hatırlattı.

Kültür, Sanat ve Milli Kimlik Üzerine Vurgular

Konuşmasında kültür ve sanatın insanlık tarihindeki yerine geniş yer ayıran Cumhurbaşkanı, sanatın insanı ve toplumu dönüştüren gücünü öne çıkardı. Türk kültür ve medeniyet birikiminin büyük isimlerle şekillendiğini belirten Erdoğan, Mimar Sinan, Selimiye, Süleymaniye ve klasik Türk musiki ustalarına atıfta bulundu.

Erdoğan, küreselleşme ve kültürel tek tipleşme risklerine dikkat çekerek, bu kuşatmadan çıkış yolunun köklere sahip çıkmaktan geçtiğini söyledi. Yapay zeka ürünleri ve neoliberal kültür anlayışının sanat üzerindeki etkilerine ilişkin uyarılarda bulundu ve "Yapay zeka mahsulü şiirlerin, kitapların, şarkıların, resimlerin ve sinema filmlerinin yüz milyonlara ulaştığı" bir dönemde belirsizlikler yaşandığını dile getirdi.

Milli kimlik, kültür ve değerlerin korunmasının önemine vurgu yapan Erdoğan, "Yerli ve milli olan kültür değerlerimizi evrensel bir perspektifle harmanlamalı, yeniden üretmeli ve yeniden inşa etmeliyiz" çağrısında bulundu. Bu sürecin emek ve gayret gerektirdiğini ifade ederek, bu mücadelede kültür ve sanat öncülerine güven duyduğunu belirtti.

Tören Sonu ve Aile Ziyareti

Programda Anadolu Ajansı Foto Muhabiri Ali Jadallah’ın ödülünü eşi ve çocuklarına takdim eden Erdoğan, Jadallah’ın eşi Dua İsavi ile görüştü. Dua İsavi, Gazze’den çıkışın zorluğunu ve eşinin Gazze’de kaldığını belirterek Türkiye ve Anadolu Ajansı’na teşekkür etti; eşinin de Türkiye’de olmasını temenni etti. Erdoğan, "Biz her türlü yola başvuracağız. İnşallah Ali’yi sana da bize de kavuşturacağız" sözleriyle destek sözü verdi.

Kapanışta ödül sahiplerini yeniden tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, törene katılanlara teşekkür ederek programın devamında ödüllerin tevdi edileceğini bildirdi.

Not: Konuşmada yer alan kişi, kurum, tarih ve sayısal bilgiler metinde olduğu şekilde korunmuştur.

