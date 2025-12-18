DOLAR
42,73 -0,03%
EURO
50,31 -0,21%
ALTIN
5.960,05 0%
BITCOIN
3.812.339,2 -3,64%

Baki Ersoy'dan Bünyan'a Ekskavatör Hibesi

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Sokak Sağlıklaştırma Projeleri kapsamında Bünyan'a ekskavatör hibesi yapıldığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 16:12
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 16:12
Baki Ersoy'dan Bünyan'a Ekskavatör Hibesi

Baki Ersoy'dan Bünyan'a Ekskavatör Hibesi

MHP'li vekilden destek ve teşekkür mesajı

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Sokak Sağlıklaştırma Projeleri kapsamında Bünyan'a ekskavatör hibesi yapıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

"Önceki dönem Milli Savunma Bakanımız, AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Hulusi Akar ve Bünyan Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Metin ile birlikte, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’u ziyaret ederek ilçemize ilişkin taleplerimizi ilettik. Sokak sağlıklaştırma projeleri için sağlanan destekler ile ekskavatör hibesi dolayısıyla Sayın Bakanımız Murat Kurum’a, sürece verdikleri katkı ve destekler için Sayın Hulusi Akar’a teşekkür ediyoruz. Bünyan’ımız için hayırlı olmasını diliyorum."

Ersoy, yapılan hibenin ilçedeki sokak sağlıklaştırma çalışmalarına katkı sağlayacağını belirtti ve destek verenlere teşekkür etti.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) KAYSERİ MİLLETVEKİLİ BAKİ ERSOY, SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA PROJELERİ...

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) KAYSERİ MİLLETVEKİLİ BAKİ ERSOY, SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA PROJELERİ İÇİN SAĞLANAN DESTEKLER İLE BÜNYAN'A EKSKAVATÖR HİBESİ EDİLDİĞİNİ AÇIKLADI.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

Cihan Şensözlü Hakkında Yakalama Kararı: 'Cihanna' Operasyonunda Gelişme

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Özgür Özel'den İngiltere'ye sert tepki: İngiliz İşçi Partisi Erdoğan'la dayanışıyor
2
Eminoğlu: 81 İlde Gençlik ve Spor Tesislerimiz Var, İmkânlar Tamamen Ücretsiz
3
Bakan Göktaş: Bilim Kurulumuzdan Geleceğe Yönelik Öngörüler Bekliyoruz
4
Baki Ersoy'dan Bünyan'a Ekskavatör Hibesi
5
Paşinyan’dan Rusya’ya: Nahçıvan ve Türkiye’ye Uzanan Demiryolu Yeniden İnşa Talebi

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

SGK 1000 Personel Alımı 2026: Mülakatsız, KPSS Puanı Yeterli — Başvuru Tarihleri

Cihan Şensözlü Hakkında Yakalama Kararı: 'Cihanna' Operasyonunda Gelişme

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler