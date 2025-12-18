Baki Ersoy'dan Bünyan'a Ekskavatör Hibesi

MHP'li vekilden destek ve teşekkür mesajı

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Sokak Sağlıklaştırma Projeleri kapsamında Bünyan'a ekskavatör hibesi yapıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

"Önceki dönem Milli Savunma Bakanımız, AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Hulusi Akar ve Bünyan Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Metin ile birlikte, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’u ziyaret ederek ilçemize ilişkin taleplerimizi ilettik. Sokak sağlıklaştırma projeleri için sağlanan destekler ile ekskavatör hibesi dolayısıyla Sayın Bakanımız Murat Kurum’a, sürece verdikleri katkı ve destekler için Sayın Hulusi Akar’a teşekkür ediyoruz. Bünyan’ımız için hayırlı olmasını diliyorum."

Ersoy, yapılan hibenin ilçedeki sokak sağlıklaştırma çalışmalarına katkı sağlayacağını belirtti ve destek verenlere teşekkür etti.

