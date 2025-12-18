Büşra Özdemir Finike'de: 'Finike’nin ihtiyaçları doğrultusunda çalışıyoruz'

Büşra Özdemir Finike'de üreticilerle buluştu

Portakal bahçesinden projelere yerinde inceleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Finike’de gerçekleştirdiği ziyaretlerde üreticilerle bir araya geldi. Özdemir, program kapsamında ilk olarak Finikeli üretici Salih Baysarı'nın portakal bahçesi ve portakal paketleme tesisini gezerek hasattan paketlemeye uzanan süreci yerinde inceledi.

Ziyarette konuşan Özdemir, Finike portakalının bereketini, üreticinin gücünü ve bu toprağın değerini korumaya yönelik kararlılığı vurguladı ve bu desteklerin devam edeceğini söyledi.

Partililerle buluşmasında iki gün önce Muhittin Böcek'i ziyaret ettiğini aktaran Özdemir, Finikeli hemşehrilere selam ileterek "Büyükşehir Belediyesi’nin Finike’de hayata geçireceği projeler kaldığı yerden devam ediyor. Finike’nin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarımızı yapıyoruz" dedi.

Özdemir ayrıca "Ekiplerimiz Antalya’nın her noktasında büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyor" ifadelerini kullanarak, belediyenin Muhittin Böcek tarafından planlanan proje ve hizmetleri aksatmadan yürüttüğünü belirtti. Finike’nin öncelikleri ve muhtarların talepleri doğrultusunda hizmetlerin tüm hızıyla süreceği ifade edildi.

