DOLAR
42,73 -0,03%
EURO
50,21 -0,03%
ALTIN
5.960,61 0%
BITCOIN
3.798.695,07 -3,28%

Büşra Özdemir Finike'de: 'Finike’nin ihtiyaçları doğrultusunda çalışıyoruz'

Antalya Büyükşehir Başkan Vekili Büşra Özdemir, Finike’de üreticileri ziyaret edip portakal bahçesi ve paketleme tesisini gezdi; belediyenin projelerinin sürdüğünü vurguladı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 17:31
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 17:31
Büşra Özdemir Finike'de: 'Finike’nin ihtiyaçları doğrultusunda çalışıyoruz'

Büşra Özdemir Finike'de üreticilerle buluştu

Portakal bahçesinden projelere yerinde inceleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Finike’de gerçekleştirdiği ziyaretlerde üreticilerle bir araya geldi. Özdemir, program kapsamında ilk olarak Finikeli üretici Salih Baysarı'nın portakal bahçesi ve portakal paketleme tesisini gezerek hasattan paketlemeye uzanan süreci yerinde inceledi.

Ziyarette konuşan Özdemir, Finike portakalının bereketini, üreticinin gücünü ve bu toprağın değerini korumaya yönelik kararlılığı vurguladı ve bu desteklerin devam edeceğini söyledi.

Partililerle buluşmasında iki gün önce Muhittin Böcek'i ziyaret ettiğini aktaran Özdemir, Finikeli hemşehrilere selam ileterek "Büyükşehir Belediyesi’nin Finike’de hayata geçireceği projeler kaldığı yerden devam ediyor. Finike’nin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarımızı yapıyoruz" dedi.

Özdemir ayrıca "Ekiplerimiz Antalya’nın her noktasında büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyor" ifadelerini kullanarak, belediyenin Muhittin Böcek tarafından planlanan proje ve hizmetleri aksatmadan yürüttüğünü belirtti. Finike’nin öncelikleri ve muhtarların talepleri doğrultusunda hizmetlerin tüm hızıyla süreceği ifade edildi.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKAN VEKİLİ BÜŞRA ÖZDEMİR, FİNİKE'DE ZİYARETLERDE BULUNDU....

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKAN VEKİLİ BÜŞRA ÖZDEMİR, FİNİKE'DE ZİYARETLERDE BULUNDU. ÖZDEMİR, PORTAKAL BAHÇESİNİ GEZEREK VE ÜRETİCİLERLE BİR ARAYA GELDİ.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKAN VEKİLİ BÜŞRA ÖZDEMİR, FİNİKE’DE ZİYARETLERDE BULUNDU....

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Cihan Şensözlü Hakkında Yakalama Kararı: 'Cihanna' Operasyonunda Gelişme

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Özgür Özel'den İngiltere'ye sert tepki: İngiliz İşçi Partisi Erdoğan'la dayanışıyor
2
Bakan Fidan, BM'nin Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ı Kabul Etti
3
Bakan Göktaş: Bilim Kurulumuzdan Geleceğe Yönelik Öngörüler Bekliyoruz
4
Paşinyan’dan Rusya’ya: Nahçıvan ve Türkiye’ye Uzanan Demiryolu Yeniden İnşa Talebi
5
Kurtulmuş, Woo Wonshik ile Görüştü: Sıkıyönetim, İş Birliği ve Filistin
6
Büşra Özdemir Finike'de: 'Finike’nin ihtiyaçları doğrultusunda çalışıyoruz'
7
Eminoğlu: 81 İlde Gençlik ve Spor Tesislerimiz Var, İmkânlar Tamamen Ücretsiz

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

SGK 1000 Personel Alımı 2026: Mülakatsız, KPSS Puanı Yeterli — Başvuru Tarihleri

Cihan Şensözlü Hakkında Yakalama Kararı: 'Cihanna' Operasyonunda Gelişme

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler