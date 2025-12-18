Eminoğlu: 81 İlde Gençlik ve Spor Tesislerimiz Var, İmkânlar Tamamen Ücretsiz

Eminoğlu Muş’ta: 81 İlde Tesis, Gençlere Ücretsiz İmkân Çağrısı

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Muş programı kapsamında gerçekleştirdiği ziyaretlerde bakanlığın gençlere sunduğu hizmetleri anlattı. Eminoğlu, 81 ilin tamamında tesis bulunmasına vurgu yaparak, gençlere sunulan tüm imkânların tamamen ücretsiz olduğunu söyledi.

Ziyaretler ve Öğrencilerle Buluşma

Program kapsamında Eminoğlu ilk olarak Muş Valiliğini ziyaret edip Valilik Şeref Defteri’ni imzaladı. Daha sonra Muş Valisi Avni Çakır ile görüşen Eminoğlu, AK Parti İl Başkanlığı’nda İl Başkanı Melik Emre ve partililerle bir araya geldi. Akabinde üniversitede düzenlenen "Bakan Yardımcımız Öğrencilerle Buluşuyor" programına katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda Eminoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yaklaşık 100 bin çalışanıyla gençlere hizmet verdiğini belirtti ve yürütülen çalışmaları aktardı.

Gençlere Mesaj: Projelere Katılın, Sosyalleşin

Eminoğlu, öğrencileri projelere ve sosyal çalışmalara katılmaya teşvik ederek şu değerlendirmede bulundu: "Uluslararası hareketlilik projeleri, bu yıl Çanakkale Zaferimizin 110. yıl vesilesiyle 110 bin gencimizi Çanakkale’mize götürdük. 30’a yakın farklı ülkede değişim programları gerçekleştirdik. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın faaliyetleri başta olmak üzere bütün sunulan bu imkanlar ücretsiz olduğunun altını çizerek ifade etmek istiyorum. Siz değerli kardeşlerimizin, öğrenci arkadaşlarımızın bunlardan sonuna kadar istifade etmesi gerekiyor."

Eminoğlu, Türkiye’nin tarihsel sorumluluğuna dikkat çekerek gençlere güvenini dile getirdi: "Türkiye yüzyılı diyoruz... Malazgirt’te, Ahlat’ta 1000 yıldır bu kadim topraklarda varlığını sürdüren bir medeniyetin devamıyız. O yüzden sorumluluk ve tarih bilincimizin yüksek olması gerekiyor. Geleceğe emin adımlarla ilerleyen bir nesil olarak biz sizlere sonuna kadar güveniyoruz."

Coğrafi ve Teknolojik Vizyon

Suriye, Filistin ve Ukrayna’daki gelişmelere değinen Eminoğlu, coğrafyanın zorluklarına rağmen gençlerin beklentileri karşılayacak konumda olması gerektiğini vurguladı. Ayrıca Milli Teknoloji Hamlesi ve yerli sanayi başta olmak üzere son yıllardaki değişimleri hatırlatarak, gençlerin iletişim ve sosyal faaliyetlere yoğun katılımıyla kendilerini geliştirebileceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından Eminoğlu, üniversite öğrencilerinin talep ve önerilerini dinledi. Programa Muş Gençlik ve Spor Müdürü Yusuf Kılıç, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

GENÇLİK VE SPOR BAKAN YARDIMCISI ENES EMİNOĞLU, “GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI OLARAK 81 İLİMİZİN TAMAMINDA TESİSLERİMİZ BULUNUYOR. SİZLERE SUNULAN TÜM İMKÂNLAR TAMAMEN ÜCRETSİZ. SOSYAL, KÜLTÜREL VE ULUSLARARASI PROJELERE MUTLAKA KATILIN; BU ALANLARDA NE KADAR AKTİF OLURSANIZ KENDİNİZİ O KADAR GELİŞTİRİRSİNİZ” DEDİ.