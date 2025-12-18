Kurtulmuş, Woo Wonshik ile Görüştü: Sıkıyönetim, İş Birliği ve Filistin

Kurtulmuş, Woo Wonshik ile Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kore Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Başkanı Woo Wonshik ile resmi görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke ilişkileri, demokrasi vurgusu, ekonomik iş birliği ve bölgesel konular ele alındı.

Sıkıyönetim ve demokrasi vurgusu

Kurtulmuş, Kore Cumhuriyeti’nde geçen yıl ilan edilen sıkıyönetim sürecine ilişkin olarak Woo Wonshik’i tebrik etti ve Meclisin direncine dikkat çekti. Kurtulmuş, Geçen yıl anayasaya aykırı olarak ilan edilen sıkıyönetim karşısında Meclisi toplayarak, milli iradeye sahip çıkarak, Meclisin etrafını askeri tanklarla çevirmiş olmalarına rağmen o yasayı kabul etmediniz, reddettiniz ve sıkıyönetimin gerçekleşmesine müsaade etmediniz. Bu tarihi liderliğiniz dolayısıyla tebriklerimi ifade etmek isterim ifadelerini kullandı.

Demokrasi dışı güçlerin müdahalesine karşı deneyim sahibi bir ülke olduklarını belirten Kurtulmuş, Bizler 75 yıllık çok partili siyasi hayatımızda beş kez darbeyle, bir kez de darbe teşebbüsüyle karşılaşmış olan bir milletiz hatırlatmasında bulundu ve 15 Temmuz 2016 darbe girişimine atıf yaparak milletin demokrasi zaferine değindi.

Türkiye-Güney Kore ilişkileri ve parlamenter iş birliği

Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kısa süre önce Kore Cumhuriyeti Devlet Başkanı Lee Jae Myung’ı Türkiye’de ağırladığını ve karşılıklı çok sayıda anlaşma imzalandığını anımsattı. Fevkalade güzel, üst düzey bir görüşme gerçekleşti. Çok sayıda anlaşma karşılıklı olarak imzalandı. Şimdi bu anlaşmaların karşılıklı olarak meclislerimizden geçirilmesiyle ahdi zeminin sağlanması Türkiye-Güney Kore arasındaki ilişkilerin çok daha güçlenmesine vesile olacaktır dedi.

Kurtulmuş, hükümetler arasındaki iyi ilişkilerin parlamentolar tarafından da desteklenmesi gerektiğini, dostluk ve ihtisas gruplarının, karşılıklı ziyaretlerin ve uluslararası platformlardaki yakın çalışmanın iki parlamentoyu daha da yakınlaştıracağını vurguladı.

Ekonomik ve teknolojik iş birliği

Türkiye ve Kore Cumhuriyeti’nin deneyimli şirketlerine dikkat çeken Kurtulmuş, iki ülkenin yatırımlarının artırılmasının yanı sıra Orta Asya ve Afrika’da ortak projelere hazır olduklarını belirtti. Özellikle bilim, teknoloji, inovasyon ve yüksek teknolojiler alanında iş birliği yapabilecek güçte insan kaynağı ve altyapıya sahip olduklarını ifade etti.

Filistin meselesi

Kurtulmuş, Filistin davası konusunda Kore Cumhuriyeti’nin tutumunu takdirle karşıladıklarını belirtti. Filistin’in masum ve mazlum halkına karşı destek olunması, yardımların gönderilmesi ve onların içinde bulunduğu zor durumdan kurtarılması konusundaki tavrınızı olumlu bulduğumuzu ifade etmek isterim. Yine aynı şekilde Filistin meselesinde iki devletli çözümden yana tavrınız da takdire şayandır. Ümit ederim ki bu doğru tavrınızı en kısa süre içerisinde Filistin devletini resmen tanıyarak olgunlaştırırsınız dedi ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çerçevesinde 11 Batılı ülkenin Filistin’i tanıdığına dikkat çekti.

Woo Wonshik'in değerlendirmeleri

Woo Wonshik, iki ülke arasındaki tarihi bağları vurgulayarak Kore Savaşı’nda Türkiye’nin 20 binden fazla asker gönderdiğini, bu desteğin Güney Kore’nin özgürlüğüne ve demokrasisine katkı sağladığını ifade etti. Wonshik, Ayla filminde anlatıldığı gibi Türk askerlerinin savaş yetimleri için Ankara Okulunu kurduğunu ve yetimlerin eğitimine katkıda bulunduğunu belirterek Kore halkının minnettarlığını dile getirdi.

Wonshik ayrıca 6 Şubat 2023 tarihli depremin ardından Kore hükümeti ve halkının Türkiye’ye hızlıca yardım ulaştırdığını anımsattı. Geçen sene aralık ayında Kore Cumhuriyeti’nde sıkıyönetim ilan edildiğini ve halkın Meclise koştuğunu, milletvekillerinin hızla Meclise geldiğini anlattı; anayasaya uygun şekilde sıkıyönetimi iptal etmeye çalıştıklarını belirtti.

Resmi heyet ve anma

Görüşmede NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Kore Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyeleri AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, MHP Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, AK Parti Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer ve Türkiye’nin Seul Büyükelçisi Murat Tamer hazır bulundu.

Toplantının ardından Kurtulmuş ve Woo Wonshik, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında bombalanan Meclis alanına karanfil bıraktı, TBMM Genel Kurul Salonu’nu ziyaret ederek milletvekillerini selamladı ve bir süre Genel Kurul çalışmalarını takip etti.

NUMAN KURTULMUŞ, KORE CUMHURİYETİ ULUSAL MECLİSİ BAŞKANI WOO WONSHİK İLE GÖRÜŞTÜ