Özgür Özel'den İngiltere'ye sert tepki: İngiliz İşçi Partisi Erdoğan'la dayanışıyor

Özgür Özel'den İngiltere'ye sert tepki: "İngiliz İşçi Partisi Erdoğan'la dayanışma gösteriyor"

Toplantıda verilen mesaj

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Sosyalist Parti Liderler Toplantısı'na katıldı. Konuşmasına bazı Avrupa liderlerine sitem ederek başlayan Özel, PES yönetimine teşekkür ettiğini belirtti ve ardından eleştirilerini sıraladı.

"Sayın Başkan, sizin şahsınızda hem değerli Giacomo'ya ve Genel Sekreter Yardımcılarına teşekkür ediyorum. Her fırsatta yanımızda oldunuz. Bizimle birlikte Türkiye'de birkaç kez bulundunuz ve en üst düzeyde kurumsal desteği ilettiniz. Bunun için size teşekkür ediyorum. Ancak durum bütün sosyal demokrat, sosyalist ailemiz için böyle değil. Bu konudaki sıkıntıyı dile getirerek başlamak isterim. Parlamenterler düzeyinde konseyde çok önemli bir destek alıyoruz. Ancak iş, yürütme düzeyine geldiğinde bu noktada maalesef bizimle bir dayanışma göstermeye değerli kardeş partilerimizin iktidardaki liderleri, son derece çekingen davranıyorlar. Bu da Erdoğan'ın Türkiye'deki pozisyonunu güçlendiriyor"

Yerel yöneticilere yönelik tutuklamalar ve mitingler

Özel, Türkiye'deki hukuki süreçler ve halk hareketlerine ilişkin verileri paylaştı: Ekrem İmamoğlu, 16 milyonluk bir şehrin 3 kez üst üste seçilmiş bir başkanı olarak hapiste; 3 büyükşehir belediye başkanı (Antalya, Adana ve İstanbul) ile 16 belediye başkanım, 102 siyaset arkadaşım hapiste. Ayrıca iddianamenin 9 ay sonra hazırlandığını ve ilk dava tarihinin 3 ay sonraya verildiğini söyledi.

Özel, toplum mobilizasyonuna dikkat çekerek 9 aydır Türkiye'de toplam 75 büyük miting düzenlediklerini, mitinglerin en kalabalığının 2.4 milyon, en az katılımın 50 bin olduğunu ve bunlarla Erdoğan'a meydan okuduklarını ifade etti. Son yerel seçimlerde nüfusun yüzde 65'ini, ekonominin yüzde 85'ini temsil eden belediyeleri kazandıklarını ve sonrasında ağır saldırı altında olduklarını belirtti.

Avrupa'ya uyarı: Demokrasi ittifakı çağrısı

Özel, demokratik birlik çağrısı yaparak, otoriter sorunların otoriterlerle çözülemeyeceğini vurguladı ve şunları söyledi: "Otoriterlerin oluşturduğu sorunlara karşı, otoriter popülist liderlerin ya da salt otoriter liderlerin oluşturduğu sorunlara karşı çözümü, salt yerel otoriterlerle aramak değil. Otoriterlerin oluşturduğu sorunlara karşı demokratik bir şekilde mücadele edilebilir ve otoriterlere karşı bir ittifak kurulacaksa bu ittifakın adı, demokrasi ittifakıdır."

Özel, PES yönetiminin dayanışmasını övdü ancak PES'i oluşturan parti ve ülkelerin katkı düzeyini sorgulayarak bir uyarıda bulundu: PES'in kurum olarak güçlü dayanışma gösterdiğini, ancak çatı örgütü oluşturan partilerin bu dayanışmaya ne kadar katkı sunduklarının önemli olduğunu belirtti.

İngiltere eleştirisi

Özel, İngiltere'ye yönelik eleştirisini yineleyerek, "Ayrıca bizim kardeş partiler olduğumuz gerçekliği var. İngiliz İşçi Partisi bugün Erdoğan'la, Erdoğan'ın beklediğinin üzerinde bir dayanışma gösteriyor. Bunu kabul etmemiz mümkün değil." dedi ve bu tepkiyi her platformda dile getireceğini vurguladı.

Dış politika ve ideolojik vurgu

Özel, dış politikada net duruşlarını koruduklarını belirterek, "Ukrayna konusunda da Filistin konusunda da en net tavrımızı sürdürüyoruz. Filistin'in ne kadar yanındaysak, Ukrayna'nın da o kadar yanındayız." ifadelerini kullandı. Avrupa'nın güvenliği için demokratik ve güçlü bir Türkiye ile Avrupa Birliği'ne tam üyelik çağrısında bulundu.

Konuşmasını, emekçiler, köylüler ve sömürülenlerin temsilcileri olarak dayanışma çağrısıyla bitirdi: "Bizi kendi ülkemizden buraya yolladılar ve diğer ülkelerin otoriterleri ile uzlaşalım ve çıkar ilişkileri kuralım diye yollamadılar."

