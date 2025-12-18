DOLAR
Paşinyan’dan Rusya’ya: Nahçıvan ve Türkiye’ye Uzanan Demiryolu Yeniden İnşa Talebi

Paşinyan, Yeraskh–Nahçıvan ve Akhurik–Türkiye hatlarının tamamen yeniden inşa edilmesi için Rusya’dan acil müdahale talep etti; TRIPP projesi ikili formatta değerlendiriliyor.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 16:05
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 16:05
Kabine toplantısı sonrası açıklama

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bugünkü kabine toplantısının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülke içindeki demiryolu hatlarının onarımı ve yeniden inşasının gerekliliğine dikkat çekti.

Paşinyan, TRIPP (Uluslararası Barış ve Refah için Trump Rotası) projesinin Ermenistan–ABD ikili projesi olduğunu belirterek, üçüncü ülkelerin sürece dahil edilmesinin yalnızca ikili formatlarda tartışılabileceğini vurguladı: "Üçüncü ülkelerin sürece dahil edilmesi ancak ikili formatta tartışılabilir. Bu, kesin bir şekilde ifade edilmiştir."

"Rus muhataplarımızdan acil bir şekilde özellikle Yeraskh köyünden Nahçıvan’a ve Akhurik’ten Türkiye’ye kadar uzanan demiryolunun tamamen yeniden inşa edilmesi talebinde bulundum",

Başbakan ayrıca, kısa süre içinde gündeme getireceği bir diğer hattın İcevan ile Azerbaycan’ın Gazah şehri arasındaki bölüm olduğunu söyleyerek, bu hattın da "mümkün olan en kısa süre içinde yeniden inşa edilmesi gerektiğini" vurguladı. Paşinyan, Rus ortaklarının bu talepleri hızlı bir şekilde hayata geçireceği yönünde ümitli olduğunu belirtti.

TRIPP projesi nedir?

TRIPP projesi, Ağustos ayında Paşinyan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında, ABD Başkanı Donald Trump aracılığıyla Beyaz Saray’da paraflanan ortak deklarasyon kapsamında yer alıyor. Proje, bölgede stratejik ve ekonomik fırsatların değerlendirilmesini, yatırım ve altyapı teşviklerinden uzun vadeli kazanç elde edilmesini ve bölgesel bağlantıların güçlendirilmesini amaçlıyor.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

