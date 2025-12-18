Zelenskiy: Dondurulmuş Rus Varlıkları 'Ukrayna’nın Hakkı' — AB Zirvesinde Tazminat Çağrısı

Zelenskiy Brüksel'de: "Bu para Ukrayna’nın hakkıdır"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Brüksel’de gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi oturumunun ardından düzenlediği basın toplantısında, Avrupa’da dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna’nın hakkı olduğunu yineledi ve bu varlıkların tazminat kredisi şeklinde kullanılmasını savundu.

AB Zirvesinde finansman ve savaş kapasitesi vurgusu

Zelenskiy, zirvede liderlerle Ukrayna’nın sadece finansal desteğe değil, aynı zamanda savaşma kapasitesine yönelik desteğe de ihtiyaç duyduğunu konuştuğunu belirtti. "Ukrayna için çok önemli, yüksek riskler var" diyerek hem Avrupa hem de ABD ile yürüttüğü diplomatik görüşmelerde bu mesajı ilettiğini söyledi.

"Ya bugün para, ya da yarın kan" söylemine destek

Polonya Başbakanı Donald Tusk’un "Ya bugün para, ya da yarın kan" ifadesine yönelik soruya Zelenskiy, Tusk’ın Avrupa’nın Ukrayna’ya destek sağlamaması durumunda ağır bedel ödeyeceği uyarısına katıldığını belirtti. Zelenskiy, Rusya’nın verdiği sinyallerin barışa yönelik olmadığına dikkat çekti ve kimseyi korkutmak istemediğini ekledi.

Belçika ile görüşme: De Wever ve risk algısı

Zelenskiy, Avrupa’daki dondurulmuş Rus varlıklarının önemli bir kısmının tutulduğu ülke olması nedeniyle tazminat kredisi konusu açısından tutumu kritik olan Belçika Başbakanı Bart De Wever ile görüştüğünü, Belçika’nın karşı karşıya olduğu riskleri anladığını ancak "bir savaş halindeyiz ve bence daha büyük risklerle karşı karşıyayız" dedi.

AB üyeliği ve güvenlik garantileri

Zelenskiy, Ukrayna’nın AB üyeliğinin hızlandırılması gerektiğini savundu: "Bu bizim adımlarımıza ve liderlerin adımlarına bağlıdır." Ayrıca, "Bizim için AB üyeliği, bir güvenlik garantisidir" ifadesini vurguladı ve siyasi engellemelerin kabul edilemez olduğunu belirtti.

NATO, ABD müzakereleri ve nükleer santral

ABD ile müzakerelere dair Zelenskiy, Donbas konusunun çözüme bağlanmadığını, işgal altındaki nükleer santralin tahrip edildiğini ancak çalışması gerektiğini söyledi: "Bu bizim santralimiz, bizim hakkımız." Eski ABD Başkanı Joe Biden ile ilk görüşmesinden aktardığına göre Biden, "Hayır, NATO’da olmayacaksınız" demiş; Zelenskiy ise Ukrayna anayasası konusunda kararın Ukrayna halkına ait olduğunu vurguladı.

Tazminat kredisi: Ahlaki ve hukuki argümanlar

Zelenskiy, tazminat kredisi teklifi hakkında Belçika Başbakanı De Wever’in hukuka aykırılık kaygılarına katılmadığını belirterek, "Bana göre bu kesinlikle adildir" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu para Ukrayna’nın hakkıdır. Çünkü Rusya bizi yok ediyor ve bu varlıkları, onların saldırılarına karşı kullanmak kesinlikle adildir."

Mahkeme süreçleri ve güvenlik tehdidi değerlendirmesi

Zelenskiy, Rusya’nın mahkemelerde atabileceği adımlardan korkulabileceğini ancak buna rağmen "dürüst olmak gerekirse bu, Rusya’nın sınırınızda olması kadar korkutucu değildir" sözleriyle sahadaki tehdidin vurgusunu korudu. Ukrayna Avrupa’yı savunurken Avrupa’nın da Ukrayna’yı desteklemesi gerektiğini dile getirdi.

Ahlaki örneklemeler ve sonuç

Zelenskiy, uyuşturucu kaçakçılarının ve teröristlerin malvarlıklarına el konulması uygulamasını örnek göstererek, Rus varlıklarının da saldırganlığa karşı savunma ve yeniden inşa için kullanılmasının hem "ahlaki" hem de "adil" olduğunu ve birçok uzmanın hukuka uygunluğunu onayladığını söyledi. Tazminat kredisinin Ukrayna’nın müzakere konumunu güçlendireceğini ve saldırganın savaşı uzatma motivasyonunu azaltacağını savundu.

Zelenskiy ayrıca ABD’den Rusya üzerinde daha fazla baskı beklediğini, bunu savaşın sonlandırılmasında etkili bir faktör olarak gördüğünü ifade etti.

