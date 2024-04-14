Bayramda tatlıları kaçıranlar üzülmesin! Ödem attıran ve detoks çayı mucizesi

Bütün ödemlerinizden bu detoks çayları sayesinde kurtulmak mümkün! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÖDEM ATTIRAN ÇAY TARİFLERİ

Eğer son günlerde yemeği çok kaçırdıysanız ve ödemlerinizden kurtulmak istiyorsanız bu çayları mutlaka tüketmelisiniz. İlk detoks çayını hazırlamak için ihtiyacınız olan malzemeler şu şekilde; 1 çay kaşığı papatya, 1 çay kaşığı rezene, 1 çay kaşığı gül kurusu, 1 çaykaşığı yeşil çay, 1 çay kaşığı hibiskus. İlk olarak bütün malzemeler bir fincana alınır, üstüne kaynamış su dökülür ve 5 dakika demlenmesi için bekletilir. Demlendikten sonra süzülür ve yemeklerden 15 dakika sonra tüketilebilir. Bir diğer detoks suyunu hazırlamak için ihtiyacınız olan malzemeler şu şekilde; 2 litre suyun içine yarım demet yıkanmış maydanoz,





3 silme yemek kaşığı yeşil çay, 1 tane yıkanmış ve küp küp doğranmış yeşil elma, 3-4 tane top çekilmemiş karabiber, 3-4 tane karanfil. Bütün malzemeler tek taşım kaynatıldıktan sonra süzülür ve buzdolabında bekletilir. Her gün en fazla 750 ml tüketmeniz gerekir. Kereviz saplı ödem atan suyu hazırlamak için ihtiyacınız olan malzemeler şu şekilde; 1 tane salatalık, 3-4 tane kereviz sapı, yarım limon suyu, 200-250 ml yeşil elma suyu. Bütün malzemeler blender veya katı meyve sıkacağından geçirilir. Sabahları aç karnına tüketilir ve ödemler atılabilir. Ananaslı ödem atan suyu hazırlamak için ihtiyacınız olan malzemeler şu şekilde; 1 litre su, 1 yemek kaşığı doğal elma sirkesi, yarım demet maydanoz, 3-4 dilim yeşil elma, 3-4 dilim taze zencefil, 2-3 dilim ananas. Bütün malzemeler blender veya katı meyve sıkacağından geçirilir. Her öğünden önce 1 bardak tüketilebilir. Bu şekilde vücuttaki fazla su ve ödemler atılabilir.