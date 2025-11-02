51. Ulusal Hematoloji Kongresi Antalya'da: Veri Tabanları ve KML Anketi Öne Çıktı

51. Ulusal Hematoloji Kongresi Antalya'da yapıldı

Türk Hematoloji Derneği tarafından düzenlenen 51. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirildi. Kongrenin açılış ve basın toplantısında dernek yöneticileri, veri tabanları ve hasta odaklı çalışmaların önemine vurgu yaptı.

Kongre ve katılım

Türk Hematoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Muhlis Cem Ar, kongreye bini aşkın hekimin katıldığını belirtti. Etkinlik, hematoloji alanındaki güncel tedavi yaklaşımları ve araştırma sonuçlarının paylaşılması açısından önem taşıdı.

Hematoloji veri tabanları uluslararası ilgi görüyor

Prof. Dr. Ar, Türkiye'nin çok merkezli hematoloji veri tabanlarının uluslararası literatürde büyük ilgi gördüğünü söyledi. Veri tabanlarının hastalığın seyrini ve tedavi sonuçlarını net analiz etmeye olanak sağladığını vurguladı.

Kongrede öne çıkan veri tabanları arasında Talasemi (Akdeniz Anemisi) veri tabanı yer aldı; bu veri tabanına 6 bin hastanın verileri işlendi. Ayrıca lenfoma veri tabanında 2 bin küsur hasta kaydı bulunduğu, lösemiler ile ilgili ayrı veri tabanlarının da ulusal sonuçlar oluşturduğu bildirildi. Prof. Dr. Ar, son iki yılda bu verilerle ilgili 22 tane yayının çıktığını aktardı.

Kronik Miyeloid Lösemi (KML) hasta-hekim anketi

Prof. Dr. Ar, KML hasta-hekim anketinin geçen yıl tamamlandığını ve çalışmaya 129 hematolog ile 120 KML hastasının katıldığını belirtti. Anket, hastaların ve hekimlerin tanı ve tedavi sürecine dair beklenti ve önceliklerini karşılaştırmalı olarak değerlendirdi ve yayınlandı.

Ankette hastaların en çok merak ettiği konuların; hastalığın seyri, tedavinin günlük yaşama etkisi, tedavi süresi ve sonuçları olduğu, hekimlerin ise tedavinin güvenliği ve hastaların düzenli takibe gelip gelmeyecekleri konusunda endişeli olduğu ifade edildi. Prof. Dr. Ar, "Hasta ve hekim bakış açısı burada birbirinden oldukça ayrışıyor" değerlendirmesini yaptı.

Tedavi değişiklikleri ve hasta kaygıları

Prof. Dr. Ar, tedavi değişikliklerinin hastalarda önemli düzeyde stres yarattığına dikkat çekti. Tedavi değişikliği yaşayan hastaların üçte birinde "Benim tedavim niye değişiyor, hastalıkta kötü giden bir şey mi var?" gibi kaygıların görüldüğünü söyledi. Ayrıca, günlük bir hapla kontrol altına alınabilen durumların zamanla unutkanlık ve uyumsuzluğa yol açabileceği belirtildi.

Yeni tedavi yaklaşımları ve çocuk hastalıklarda başarı

Türk Hematoloji Derneği İkinci Başkanı Prof. Dr. Şule Ünal Cangül, çocukluk çağı kalıtsal hematolojik hastalıklarında tedavi başarısının arttığını bildirdi. Araştırma Sekreteri Prof. Dr. Selami Koçak Toprak ise hematolojik kanser tedavisinde klasik kemoterapilerin ötesine geçildiğini; hedefe yönelik tedaviler, immünoterapiler ve CAR-T hücre tedavisindeki gelişmelerin önem kazandığını anlattı.

Uzman hekim eksikliği kritik sorun

Türk Hematoloji Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Özgür Mehtap, hematolojide en acil çözüm bekleyen konunun uzman hekim sayısının yetersizliği olduğunu vurguladı. Kongrede bu eksikliğin giderilmesine yönelik eğitim ve teşviklerin gerekliliği gündeme getirildi.

51. Ulusal Hematoloji Kongresi, veri tabanları, KML hasta-hekim iletişimi ve modern tedavi yaklaşımlarını ön plana çıkararak, hematoloji pratiği ve araştırmalarına yön verecek sonuçlar sundu.

Türk Hematoloji Derneği tarafından düzenlenen 51. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya’da gerçekleştirildi. Kongre kapsamında düzenlenen basın toplantısına Türk Hematoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Muhlis Cem Ar (sol 2), Türk Hematoloji Derneği İkinci Başkanı Prof. Dr. Şule Ünal Cangül (sağ 2), Türk Hematoloji Derneği Araştırma Sekreteri Prof. Dr. Selami Koçak Toprak (solda) ve Türk Hematoloji Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Özgür Mehtap (sağda) katıldı.