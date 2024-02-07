Bunu duyan asla çöpe atmıyor! Çürük domatesler bakın ne işe yarıyor! Bu hatayı sakın yapmayın

Domates, cilt sağlığı ve güzelliği için harika bir doğal maske oluşturuyor. Peki, çürük domatesler de cilde fayda sağlar mı? Çürük domatesler hangi alanlarda kullanılabilir? İşte çürümüş domateslerin mucizevi faydaları ve kullanım alanları...

Bunu duyan asla çöpe atmıyor! Çürük domatesler bakın ne işe yarıyor! Bu hatayı sakın yapmayın
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Domates, cilt için bir süper gıdadır. Domatesin içinde bulunan likopen, cilt kanseri, kalp hastalıkları ve yaşlanma belirtilerine karşı koruma sağlar. Ayrıca domates, ciltteki yağ ve kirleri temizler, gözenekleri sıkılaştırır, akne ve siyah noktaları önler, cilt lekelerini azaltır ve cildi nemlendirir. Peki, çürük domatesleri çöpe atmak yerine, cildinize nasıl uygulayabilirsiniz? İşte detaylar...

ÇÖPE ATMAYIN, CİLDİNİZE SÜRÜN!

Çürük domatesleri çöpe atmak yerine cildinize sürerseniz, inanılmaz sonuçlar elde edebilirsiniz. Çürük domatesler, cilt sağlığı ve güzelliği için harika bir doğal maske oluşturuyor. İşte çürük domateslerin cilde faydaları ve nasıl kullanılacağı...

çürümüş domates

Çürük domatesleri çöpe atmak yerine, onları bir kaseye koyun ve iyice ezin. Elde ettiğiniz püreyi cildinize sürün ve 15 dakika bekletin. Sonra ılık suyla yıkayın. Bu işlemi haftada bir veya iki kez tekrarlayabilirsiniz.

DOMATES VÜCUTTA NE İŞE YARAR?

Domates, vücut için çok faydalı bir besindir. Domatesin içinde bulunan likopen adlı antioksidan, cilt kanseri, kalp hastalıkları ve yaşlanma belirtilerine karşı koruma sağlar . Ayrıca domates, ciltteki yağ ve kirleri temizler, gözenekleri sıkılaştırır, akne ve siyah noktaları önler, cilt lekelerini azaltır ve cildi nemlendirir . Domates, cilt için birçok fayda sağlayan bir süper gıdadır.

ÇÜRÜK DOMATES NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

Çürük domatesler, çöpe atılmak yerine birçok farklı şekilde değerlendirilebilir. İşte çürük domateslerin nasıl kullanılabileceğine dair bazı öneriler:

Salça Yapmak

Çürümeye yeni başlamış domatesleri, çürük yerlerini ayırarak, salça yapmak için kullanabilirsiniz. Salça yaparken domatesleri ezerek, tuz ve baharat ekleyerek, güneşte kurutabilir veya şişe konserve yapabilirsiniz.

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Domates Konservesi Yapmak 

Çürümüş domateslerin sağlam kısımlarını, çürük yerlerini keserek, domates konservesi yapmak için kullanabilirsiniz. Domates konservesi yapmak için domatesleri soyarak, küçük parçalar halinde doğrayarak, tuz, sirke, şeker, sarımsak ve baharat ekleyerek, cam kavanozlara doldurabilir ve kaynatarak sterilize edebilirsiniz.

Domates Fidesi Yetiştirmek 

Çürümüş domateslerin çürüyen yerlerini halka şeklinde keserek, toprağa gömerek, domates fidesi yetiştirebilirsiniz. Toprağı nemli tutarak, güneş alan bir yere koyarak, domates fidelerinin büyümesini sağlayabilirsiniz.

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Cilt Maskesi Yapmak

Çürümeye yeni başlamış domatesleri, çürük yerlerini ayırarak, cilt maskesi yapmak için kullanabilirsiniz. Domatesin içindeki likopen, cildi nemlendirir, lekeleri azaltır, akne ve siyah noktaları önler, cilt kanserine karşı korur. 

Cilt maskesi yapmak için domatesleri ezerek, bal, yoğurt, limon suyu, zeytinyağı gibi malzemelerle karıştırarak, cildinize sürerek, 15 dakika bekletip, yıkayabilirsiniz.

Elektrik Üretmek

Çürümüş domateslerin içindeki asetik asit, elektrik üretmek için kullanılabilir. Bilim insanları, 1 gram çürük domatesten 30 watt enerji üretebildiklerini keşfetmişlerdir. Elektrik üretmek için çürük domatesleri, karbon elektrotlarla donatılmış bir pil içine yerleştirerek, domatesin doğal yapısını kullanabilirsiniz.çürük domates faydaları

Çürük domateslerin cilde faydalarını öğrendikten sonra, artık onları çöpe atmayacağınızı umuyoruz. Domates, cilt için bir süper gıdadır ve çürük domatesler de cilt maskesi yapmak için harika bir malzemedir. Cildinize domates maskesi uygulayarak, cildinizi sağlıklı, güzel ve genç tutabilirsiniz. Çürük domatesleri değerlendirerek, hem israfı önlemiş, hem de cildinize iyi bakmış olursunuz. 

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