Cayır cayır yağ yakan Türk kahvesi tarifi! 7 kilo birden verdiriyor

Türk kahvesi diyeti son zamanlarda diyet listelerine eklendi ve oldukça ilgi gördü. Diyet sırasında Türk kahvesi içmek ödemden kurtulamayanlar ve metabolizmayı hızlandıramayanlar için faydalı olacaktır. Kilo vermeye yardımcı olan kahve diyetinin sırrının kısmen kahvenin tokluk etkisinde yattığı söylenebilir. Şimdi sizlere ünlülerin de uyguladığı siyah kahve diyeti hakkında bilgiler vereceğiz. Detaylar haberimizde...







ÇOK HIZLI YAĞ YAKTIRAN TÜRK KAHVESİ DİYETİ! 1 HAFTADA 7 KİLO VERDİREN TÜRK KAHVESİ DİYETİ

Günün her saatinde tüketilen Türk kahvesi, Türklere özgü faydalarının yanı sıra yağ yakımına da yardımcı oluyor. Neredeyse hiç kalorisi olmayan Türk kahvesi ile zayıflamak ister misiniz? Harika antioksidan özelliği olan Türk kahvesi ile haftada 7 kilo verebilirsiniz. Peki Türk kahvesi diyeti yağların son derece hızlı yakılmasına nasıl yardımcı oluyor? İşte yanıtlar...

Günde en az iki kez veya daha fazla kahve içmenin insan sağlığına faydaları saymakla bitmiyor. Uzmanların yaptığı araştırmalar da kahve bağımlılarının vazgeçemediği ve düzenli tükettiği kahvenin yağ yakma sürecini hızlandırdığını gösteriyor. Saf, orta ve tatlı Türk kahvesi ile hem kilo verebilir hem de kendinizi enerjik hissedebilirsiniz. Türk kahvesi metabolizmayı hızlandırmada oldukça etkilidir ve tokluk fonksiyonuyla birleştiğinde mükemmel bir zayıflama yöntemi haline gelir. 1 haftada 7 kilo vermenize yardımcı olacak Türk kahvesi diyeti...

TÜRK KAHVESİ İÇMEK ZAYIFLATIR MI?

Bölgesel zayıflama kapsamında kalça yağlarının ve selülitlerin yok edilmesine yardımcı olan Türk kahvesi, düzenli egzersiz hareketleri öncesinde daha fazla kalori yakılmasına yardımcı olur. Düzenli olarak Türk kahvesi tüketirseniz kilo verme hızınız vücudunuzun metabolizma hızıyla doğru orantılı olacaktır.

SADE KAHVE NASIL YAPILIR?

Cezveye 1 çay kaşığı su ve 2 çay kaşığı ekleyin ve iyice karıştırın. Karıştırdıktan sonra ocağa alıp kısık ateşte pişmesini bekleyin. Hafifçe kaynayıp köpürmeye başlayınca ateşi kapatıp yavaş yavaş bardağa dökebilirsiniz. Kahvemiz hazır... Afiyet olsun.

TÜRK KAHVESİ DİYETİ NASIL YAPILIR

TÜRK KAHVESİ DİYET LİSTESİ

1. GÜN

SABAH

1 kahve fincanı sade Türk kahvesi

ÖĞLE

1 kahve fincanı sade Türk kahvesi

2 adet haşlanmış yumurta

Lahana ile hazırlanmış salata ve domates

AKŞAM

150-200 gram arası buğulama olarak hazırlanmış balık

Lahana ve yeşillik ile hazırlanmış salata

2. GÜN

SABAH

1 dilim esmer tost ekmeği

ÖĞLE

1 kahve fincanı sade Türk kahvesi

Yağsız ızgarada pişirilmiş orta boy balık

Lahana ve yeşillik ile hazırlanmış salata

AKŞAM

Yağsız dana eti( 150 gram-250 gram)

1 kâse yoğurt

1 haftada 7 kilo verdiren kahve diyeti

3.GÜN

SABAH

1 kahve fincanı sade Türk kahvesi

ÖĞLE

1 kahve fincanı sade Türk kahvesi

1 adet haşlanmış yumurta

1 adet haşlanmış ve rendelenmiş havuç

AKŞAM

2 adet orta boy yeşil elma

4. GÜN

KAHVALTI

1 kahve fincanı sade Türk kahvesi

ÖĞLE

1 kahve fincanı sade Türk kahvesi

Taze ve haşlanmış sebze çeşidi (patates hariç)

2 adet orta boy yeşil elma

AKŞAM

150 gram 200 gram arası buğulanmış dana eti

Lahana salatası

TÜRK KAHVESİ DİYET LİSTESİ

5. GÜN

SABAH

1 kahve fincanı sade Türk kahvesi

2 adet orta boy yeşil elma

1 adet haşlanmış ve rendelenmiş havuç

ÖĞLE

400- 450 gram buğulama balık

1 büyük su bardağı domates suyu

AKŞAM

Fırında folyo içinde 200 gram kadar pişmiş balık

Lahana ile hazırlanmış salata

6. GÜN

SABAH

1 kahve fincanı sade Türk kahvesi

ÖĞLE

1 kahve fincanı sade Türk kahvesi

150 - 200 gram fileto tavuk

Lahana ve havuç ile hazırlanmış salata

AKŞAM

2 adet haşlanmış yumurta

Taze havuç salatası

KAHVE DİYETİ KAÇ KİLO VERDİRİR

7. GÜN

SABAH

1 kahve fincanı sade Türk kahvesi

ÖĞLE

1 kahve fincanı sade Türk kahvesi

150-200 gram buharda hazırlanmış dana eti

2 adet orta boy elma

AKŞAM

200 gram ızgara balık

Lahana ve mevsim yeşillikleri ile hazırlanmış salata