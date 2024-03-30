Cayır cayır yağ yakan Türk kahvesi tarifi! 7 kilo birden verdiriyor

Türk kahvesi diyeti son zamanlarda diyet listelerine eklendi ve oldukça ilgi gördü. Diyet sırasında Türk kahvesi içmek ödemden kurtulamayanlar ve metabolizmayı hızlandıramayanlar için faydalı olacaktır. Kilo vermeye yardımcı olan kahve diyetinin sırrının kısmen kahvenin tokluk etkisinde yattığı söylenebilir. Şimdi sizlere ünlülerin de uyguladığı siyah kahve diyeti hakkında bilgiler vereceğiz. Detaylar haberimizde...
ÇOK HIZLI YAĞ YAKTIRAN TÜRK KAHVESİ DİYETİ! 1 HAFTADA 7 KİLO VERDİREN TÜRK KAHVESİ DİYETİ
Günün her saatinde tüketilen Türk kahvesi, Türklere özgü faydalarının yanı sıra yağ yakımına da yardımcı oluyor. Neredeyse hiç kalorisi olmayan Türk kahvesi ile zayıflamak ister misiniz? Harika antioksidan özelliği olan Türk kahvesi ile haftada 7 kilo verebilirsiniz. Peki Türk kahvesi diyeti yağların son derece hızlı yakılmasına nasıl yardımcı oluyor? İşte yanıtlar...
Günde en az iki kez veya daha fazla kahve içmenin insan sağlığına faydaları saymakla bitmiyor. Uzmanların yaptığı araştırmalar da kahve bağımlılarının vazgeçemediği ve düzenli tükettiği kahvenin yağ yakma sürecini hızlandırdığını gösteriyor. Saf, orta ve tatlı Türk kahvesi ile hem kilo verebilir hem de kendinizi enerjik hissedebilirsiniz. Türk kahvesi metabolizmayı hızlandırmada oldukça etkilidir ve tokluk fonksiyonuyla birleştiğinde mükemmel bir zayıflama yöntemi haline gelir. 1 haftada 7 kilo vermenize yardımcı olacak Türk kahvesi diyeti...
TÜRK KAHVESİ İÇMEK ZAYIFLATIR MI?
Bölgesel zayıflama kapsamında kalça yağlarının ve selülitlerin yok edilmesine yardımcı olan Türk kahvesi, düzenli egzersiz hareketleri öncesinde daha fazla kalori yakılmasına yardımcı olur. Düzenli olarak Türk kahvesi tüketirseniz kilo verme hızınız vücudunuzun metabolizma hızıyla doğru orantılı olacaktır.
SADE KAHVE NASIL YAPILIR?
Cezveye 1 çay kaşığı su ve 2 çay kaşığı ekleyin ve iyice karıştırın. Karıştırdıktan sonra ocağa alıp kısık ateşte pişmesini bekleyin. Hafifçe kaynayıp köpürmeye başlayınca ateşi kapatıp yavaş yavaş bardağa dökebilirsiniz. Kahvemiz hazır... Afiyet olsun.
TÜRK KAHVESİ DİYETİ NASIL YAPILIR
TÜRK KAHVESİ DİYET LİSTESİ
1. GÜN
SABAH
1 kahve fincanı sade Türk kahvesi
ÖĞLE
1 kahve fincanı sade Türk kahvesi
2 adet haşlanmış yumurta
Lahana ile hazırlanmış salata ve domates
AKŞAM
150-200 gram arası buğulama olarak hazırlanmış balık
Lahana ve yeşillik ile hazırlanmış salata
2. GÜN
SABAH
1 dilim esmer tost ekmeği
ÖĞLE
1 kahve fincanı sade Türk kahvesi
Yağsız ızgarada pişirilmiş orta boy balık
Lahana ve yeşillik ile hazırlanmış salata
AKŞAM
Yağsız dana eti( 150 gram-250 gram)
1 kâse yoğurt
1 haftada 7 kilo verdiren kahve diyeti
3.GÜN
SABAH
1 kahve fincanı sade Türk kahvesi
ÖĞLE
1 kahve fincanı sade Türk kahvesi
1 adet haşlanmış yumurta
1 adet haşlanmış ve rendelenmiş havuç
AKŞAM
2 adet orta boy yeşil elma
4. GÜN
KAHVALTI
1 kahve fincanı sade Türk kahvesi
ÖĞLE
1 kahve fincanı sade Türk kahvesi
Taze ve haşlanmış sebze çeşidi (patates hariç)
2 adet orta boy yeşil elma
AKŞAM
150 gram 200 gram arası buğulanmış dana eti
Lahana salatası
TÜRK KAHVESİ DİYET LİSTESİ
5. GÜN
SABAH
1 kahve fincanı sade Türk kahvesi
2 adet orta boy yeşil elma
1 adet haşlanmış ve rendelenmiş havuç
ÖĞLE
400- 450 gram buğulama balık
1 büyük su bardağı domates suyu
AKŞAM
Fırında folyo içinde 200 gram kadar pişmiş balık
Lahana ile hazırlanmış salata
6. GÜN
SABAH
1 kahve fincanı sade Türk kahvesi
ÖĞLE
1 kahve fincanı sade Türk kahvesi
150 - 200 gram fileto tavuk
Lahana ve havuç ile hazırlanmış salata
AKŞAM
2 adet haşlanmış yumurta
Taze havuç salatası
KAHVE DİYETİ KAÇ KİLO VERDİRİR
7. GÜN
SABAH
1 kahve fincanı sade Türk kahvesi
ÖĞLE
1 kahve fincanı sade Türk kahvesi
150-200 gram buharda hazırlanmış dana eti
2 adet orta boy elma
AKŞAM
200 gram ızgara balık
Lahana ve mevsim yeşillikleri ile hazırlanmış salata