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Fatura ödeyenlere 450 TL piyango çıktı! Başvuran hemen alır!

Banka müjdeli haberi verdi! Fatura ödemelerine 450 lira destek verilecek! Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 22:00
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 22:00
Fatura ödeyenlere 450 TL piyango çıktı! Başvuran hemen alır!

Garanti BBVA'nın hedefi, Temmuz 2024 kampanyasıyla yalnızca yeni müşteri çekmek değil, mevcut müşterilerini de memnun etmek. Tüm detaylara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

GARANTİ BBVA MÜJDEYİ VERDİ

Banka, müşterilerine 450 TL'ye kadar fatura ödemelerinde destek vereceğini duyurdu. Bu kampanya Bonus Bireysel Kredi Kartı kullanıcılarına özel tasarlanmıştır. Promosyon kapsamında bonus ödemeleri, müşterinin bonus bireysel kredi kartını kullanarak vereceği otomatik faturalandırma talimatı doğrultusunda yapılacaktır. Müşteriler otomatik fatura ödemesi ile 450 TL'ye kadar fatura desteği kazanma imkanına sahip oluyor. Bonus ödemeleri şöyledir:

İki güncel otomatik fatura talimatı için: 100 lira

Dört güncel otomatik fatura talimatı için: 225 lira

Altı güncel otomatik fatura talimatı için: 450 lira

Bu da toplamda 450 TL'lik fatura desteği alabilmeniz için en az altı otomatik fatura talimatı vermeniz gerektiği anlamına geliyor. Kampanyaya katılan müşteriler tüm otomatik fatura ödeme talimatlarından toplam 450 TL'ye kadar bonus kazanabilirler. Ödüller yalnızca en yüksek bonus tutarına sahip kredi kartına yüklenecektir. Ücretlendirilmiş bir bonusun geri çekilmesinin mümkün olmadığı durumlarda çeşitli kriterler vardır. Bu kriterler şunları içerir:

Garanti Bankası'ndan Müjde

Ocak 2025 tarihine kadar, promosyon süresi dahilinde tanımlanan fatura talimatı adedi kadar fatura ödemesinin kredi kartı üzerinden yapılması gerekiyor.

En az üç defa fatura tahsilatı karttan yapılmalıdır. Aksi durumda, yüklenen bonus 2 Ocak 2025’te geri alınır.

Bu promosyon Bonus, Bonus American Express, Money Bonus, Bonus Genç ve Flexi kredi kartları kullanılarak yürütülür. Ancak kampanya dönemi içerisinde iptal edilen veya sıfırlanan fatura ödeme talimatları ile kampanya dönemi dışında verilen otomatik talimatlar bu kampanyaya yansımayacaktır. Ayrıca ödeme yöntemi değiştirilerek otomatik talimat verilebilmektedir. Manuel ödeme için kaydedilen bir faturanın iptal edilerek otomatik fatura ödeme talimatına dönüştürülmesi durumunda bu talimatlar da kampanya kapsamında geçerli olacaktır. Garanti BBVA, bu güncel kampanyayla müşteri memnuniyetini artırmayı ve fatura ödeme avantajıyla kullanıcıların mali yükünü azaltmayı hedefliyor.

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