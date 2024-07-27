Bankalar yeni masraf çıkardı! Tüm Türkiye'de uygulanacak: O para hesaptan kesilecek!

Konut satın almak isteyen vatandaşlar, en uygun faiz oranlarını sunan bankaları araştırarak kredi başvurularında bulunuyor. Ancak, kredi kullanımı sırasında ortaya çıkan ek ücretler, vatandaşların tepkisini çekmeye devam ediyor. Son olarak, bankaların kredi tahsisinde EFT ücreti adı altında ek bir kesinti yaptığı ortaya çıktı. Bu yeni kesinti, konut kredisi kullanan vatandaşların bütçesini zorlayan bir yük haline geldi.

BANKALARIN ZORUNLU MASRAFLARI VE EFT ÜCRETLERİ





Konut kredisi başvurularında, bankalar hayat sigortası, ekspertiz ücreti, zorunlu deprem sigortası (DASK) ve damga vergisi gibi çeşitli masrafları tahsil ediyor. Ancak, son dönemde bu masraflara ek olarak EFT ücreti de tahsil edilmeye başlandı. Birçok vatandaş, bu yeni kesinti nedeniyle sosyal medya ve şikayet sitelerinde tepkilerini dile getirdi.



Bankalar, onaylanan krediyi kredi sahibinin adına açılan hesaba aktarıyor ve bu hesaptan konut satıcısına ödeme yaparken EFT ücreti kesiyor. Özellikle 1 milyon TL gibi yüksek tutarlarda yapılan transferler için bankaların yaklaşık 1000 TL EFT ücreti kestiği tespit edildi. Bu durum, konut kredisi kullanan vatandaşların tepkisine yol açtı.



Konut kredisi kullanarak ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, yüksek faiz oranlarının yanı sıra ek kesintilerle de mücadele etmek zorunda kalıyor. Özellikle EFT ücretlerinin beklenmedik bir masraf olarak karşılarına çıkması, birçok vatandaşın tepkisine neden oldu. Sosyal medya platformlarında ve çeşitli şikayet sitelerinde dile getirilen bu tepkiler, bankaların ek ücret politikalarının sorgulanmasına yol açtı.



Bankaların, kredi başvurularında zorunlu masraflar dışında ek ücretler talep etmesi, müşteri memnuniyetini olumsuz etkiliyor. Kredi kullanıcıları, bankaların şeffaf ve anlaşılır bir ücretlendirme politikası izlemesini talep ediyor. Özellikle yüksek tutarlı konut kredilerinde ortaya çıkan ek masraflar, vatandaşların banka tercihlerinde önemli bir kriter haline geliyor.



Finans uzmanları, konut kredisi kullanacak vatandaşlara, bankaların ücret politikalarını dikkatle incelemelerini ve olası ek masraflar hakkında detaylı bilgi almalarını öneriyor. Ayrıca, kredi başvurusu yapmadan önce farklı bankaların sunduğu faiz oranları ve ek masrafları karşılaştırmak, en uygun kredi seçeneğini belirlemek açısından önem taşıyor.



Türkiye’de konut fiyatlarının artmasıyla birlikte konut kredilerine olan talep de artış gösteriyor. Ancak, kredi kullanımında ortaya çıkan yüksek faiz oranları ve ek ücretler, vatandaşların tepkisini çekiyor. Bankaların konut kredisi tahsisinde EFT ücreti gibi beklenmedik masraflar talep etmesi, müşteri memnuniyetini olumsuz etkiliyor. Vatandaşlar, bankaların şeffaf ve anlaşılır bir ücretlendirme politikası izlemesini talep ederken, finans uzmanları da kredi başvurusu yapacak kişilerin dikkatli olmalarını ve detaylı bilgi almalarını öneriyor. Konut kredisi kullanacak vatandaşların, bankaların sunduğu şartları dikkatle incelemeleri ve en uygun kredi seçeneğini belirlemeleri, bu tür beklenmedik masraflardan kaçınmaları açısından büyük önem taşıyor.

