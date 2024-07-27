SUV otomobil 561 bin TL'ye düştü! Üstelik sıfır: Piyasayı sallayacak model!

Araç sahibi olmak isteyenlere müjde! 561 bin TL'ye satışa çıkıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

561 BİN TL'YE SIFIR ARAÇ

Araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar piyasadaki aktif kampanyaları yakından takip ediyor. Çinlil araç markası GAC Aion SUV kategorisindeki aracını tanıttı. Aion V modelin 561 bin TL fiyatla satışa çıkması ve Türkiye'de de üretilmeye başlaması bekleniyor. C-SUV kategorisinde yer alan Aion V araç piyasasına yeni bir soluk getirdi ve 17 bin 900 dolar etiketi paylaşıldı.





Aion V ilk 80 dakikada 10 bin sipariş alarak resmen rekor kırdı. Araç 62 kWh LFP bataryayla 520 kilometre menzil sunuyor. Aracın 204 beygir gücünde olan motoru, silikon karbür çipli inverter ve ısı pompalı termal yönetim sistemi de müşterilere teknolojik özellikleri sunuyor. Aynı zamanda uzun menzil isteyen müşteriler için 90.2 kWh Farasis üretimi olan NMC bataryalı 750 kilometre menzili olan ve 15 dakikada 370 kilometreye kadar yol alan donanım paketi de yer alıyor. Avrupa pazarına girme hedefi olan marka ilk fabrikasını Tayland'da kurdu ve Togg ile ortak üretim görüşmeleri olumlu sonuçlanırsa Türkiye'de de üretilmesi planlanıyor. 561 bin TL olan araç fiyatının vergiler eklendikten sonra 800 bin TL ve 1 milyon TL aralığında olması bekleniyor.