Bunu yapana tek kuruş emekli promosyonu yok! SGK'dan acil uyarı!

10 bin TL olan en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'ye çıkarılması, bankalarda reklam ödemelerine dikkat çekti. Daha fazla promosyon olacak mı? Bu soru araştırılıyor. Promosyon tutarı 24 bin TL'ye ulaştı ancak kamuoyu canlı yayında SGK uzmanlarından sürekli uyarılar aldı.

Promosyonlar arttıkça banka değiştirirken dikkatli olun uyarısı da artıyor. TV100'e konuk olan SGK Uzmanı Murat Bal, programın sunucusu Nilüfer Özkan'a emeklilere ödenen promosyon ödemeleri hakkında bilgiler verdi.





Emekli maaşı artışının ardından bankalar da sübvansiyon ödemelerini artırmaya başladı. Kamu bankalarıyla başlayan söz konusu artış özel bankalara da yansıdı ve fonlama 24 bin TL'ye çıktı. Murat Bal, canlı yayın sırasında emeklileri bankalar arasındaki rekabet konusunda uyardı. Uzman isim, promosyon tutarı yüksek diye banka değiştirmenin bir anlamı olmadığını, banka şubeleri ve ATM'lerin de dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Murat Bal, ayrıca promosyonların yalnızca nakit olarak değil de havale ücreti, EFT ücreti, mevduat faizi, kart ücreti ve hizmet bedelini içeren bir paket olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederken aynı zamanda önümüzdeki günlerde daha fazla promosyonun olabileceğini de söyledi.