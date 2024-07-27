Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Faiz indirimi için tarih verildi! Ekonomiyi kasıp kavuracak: ABD'li banka duyurdu

ABD'nin önde gelen yatırım şirketlerinden Bank of America'nın stratejistleri, piyasanın faiz indirimini "erken fiyatladığı" öngörüsünde bulundu.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 01:00
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 01:00
Faiz indirimi için tarih verildi! Ekonomiyi kasıp kavuracak: ABD'li banka duyurdu

TCMB'nin son dönemdeki "şahin" yorumlarının piyasa üzerindeki etkisinin halen "zayıf" olduğu değerlendirildi. Son PPK toplantısında faiz oranlarında değişiklik olmamasına rağmen piyasa, merkez bankasının enflasyondaki düşüş eğilimini sürdüreceği ve sıkılaşmayı başka yollarla destekleyeceği yönündeki açıklamasına ve diğer gelişmelere odaklanmış durumda.

"Aşırı rahatlama"

Bloomberg'den Kerim Karakaya Haber'in haberine göre, ABD'nin tanınmış yatırım şirketi Bank of America (BofA), Merkez Bankası'nın (TCMB) "aşırı genişleme"sinin piyasaya fiyatlandığını söyledi.

Faiz indirimi için tarih verildi

Aralarında Mikhail Lilashvili'nin de bulunduğu stratejistler, "Yıl sonunda enflasyonun hâlâ %42 seviyesinde olduğunu görüyoruz ve TCMB'nin yalnızca bu yılın Aralık ayında faiz oranlarını 250 baz puan düşürmesini bekliyoruz" şeklinde konuştulat. İndirimin erken olduğu yönünde şu değerlendirme yapıldı:

“Eylül ve ekim aylarındaki gibi erken indirimlerin erken olduğuna inanıyoruz. Enflasyon beklenenden yüksek çıkarsa kesintilerin 2025'in ilk çeyreğine erteleneceğini kesinlikle hayal edebiliriz."

"Swap tarafı fiyatı, faiz indirimi"

Kerim Karakaya'nın paylaşımına göre swap piyasası şu anda üç aylık faiz indirimini fiyatlıyor. Temel faiz oranlarının altı ay içinde %40'a ulaşması bekleniyor.  

TCMB'nin son dönemdeki

İLGİLİ HABERLER

O üniversite 100.000 TL burs dağıtıyor! Tercih eden yaşadı!

Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!

Vadeli hesapta parası olanlar yaşadı! Mevduat faizleri değişti: Artık böyle uygulanacak!

Araç sahiplerine müjde geldi! 1 lira 47 kuruş birden düştü: 81 ilde geçerli!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor

Vadeli hesapta parası olanlar yaşadı! Mevduat faizleri değişti: Artık böyle uygulanacak!

Faiz indirimi için tarih verildi! Ekonomiyi kasıp kavuracak: ABD'li banka duyurdu

Ayda 15 bin TL burs duyurusu! Başvuran öğrenciler alıyor: YKS'ye girenler dikkat!

Araç sahiplerine müjde geldi! 1 lira 47 kuruş birden düştü: 81 ilde geçerli!

Promosyonda şov gibi rakam! Tek seferde 48.500 TL ödeyecek!

Bunu yapana tek kuruş emekli promosyonu yok! SGK'dan acil uyarı!

Emekli promosyonlarına okkalı zam! Denizbank düğün bayram ettirecek!

Fatura ödeyenlere 450 TL piyango çıktı! Başvuran hemen alır!

Bitcoin'de yer yerinden oynayacak! Bomba tahmin geldi!

Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!

O üniversite 100.000 TL burs dağıtıyor! Tercih eden yaşadı!

Nakit arayan gence yaşlıya nakit destek! 70.000 TL ödeme çıktı!