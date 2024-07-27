Faiz indirimi için tarih verildi! Ekonomiyi kasıp kavuracak: ABD'li banka duyurdu

TCMB'nin son dönemdeki "şahin" yorumlarının piyasa üzerindeki etkisinin halen "zayıf" olduğu değerlendirildi. Son PPK toplantısında faiz oranlarında değişiklik olmamasına rağmen piyasa, merkez bankasının enflasyondaki düşüş eğilimini sürdüreceği ve sıkılaşmayı başka yollarla destekleyeceği yönündeki açıklamasına ve diğer gelişmelere odaklanmış durumda.

"Aşırı rahatlama"

Bloomberg'den Kerim Karakaya Haber'in haberine göre, ABD'nin tanınmış yatırım şirketi Bank of America (BofA), Merkez Bankası'nın (TCMB) "aşırı genişleme"sinin piyasaya fiyatlandığını söyledi.





Aralarında Mikhail Lilashvili'nin de bulunduğu stratejistler, "Yıl sonunda enflasyonun hâlâ %42 seviyesinde olduğunu görüyoruz ve TCMB'nin yalnızca bu yılın Aralık ayında faiz oranlarını 250 baz puan düşürmesini bekliyoruz" şeklinde konuştulat. İndirimin erken olduğu yönünde şu değerlendirme yapıldı:

“Eylül ve ekim aylarındaki gibi erken indirimlerin erken olduğuna inanıyoruz. Enflasyon beklenenden yüksek çıkarsa kesintilerin 2025'in ilk çeyreğine erteleneceğini kesinlikle hayal edebiliriz."

"Swap tarafı fiyatı, faiz indirimi"

Kerim Karakaya'nın paylaşımına göre swap piyasası şu anda üç aylık faiz indirimini fiyatlıyor. Temel faiz oranlarının altı ay içinde %40'a ulaşması bekleniyor.



