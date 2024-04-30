Bist 100
10.045,74 0%
DOLAR
32,39 -0,1%
EURO
34,62 -0,54%
ALTIN
2.375,19 -1,97%

1 tutam yoğurt üzerine ekleyen 80 yaşını görecek! Faydaları saymakla bitmiyor

Çörek otu ile yoğurdu karıştırmanın şaşırtıcı faydaları olduğu ortaya çıktı. Çörek otunu yoğurtla tüketirseniz etkilerini kısa süre içerisinde görebilirsiniz.

Yayın Tarihi: 30.04.2024 22:05
Güncelleme Tarihi: 30.04.2024 22:05
1 tutam yoğurt üzerine ekleyen 80 yaşını görecek! Faydaları saymakla bitmiyor

Çörek otu hakkında yeni bilgilerin ortaya çıkmasının ardından yoğurt ve çörek otu hakkında çok şaşırtıcı bilgilerin de verilmesi herkesi şaşkına çevirdi.

Yoğurt, bilindiği üzere sağlıklı bir beslenme programının vazgeçilmezidir. . Probiyotik içerdiğinden sindirim sistemine fayda sağlamaktadır. Kalsiyum, protein ve B vitamini açısından da zengin bir besin olan yoğurdun faydalarını artırmak isteyenlere bir öneri sunuluyor. O da; 1 kase yoğurda 1 çay kaşığı çörek otu eklemek..

Çörek otu antioksidan ve antiinflamatuar özelliklere sahip sağlıklı tohumların başında gelir. Sindirim sistemini düzenlemekle kalmaz, bağışıklık sistemini güçlendirir, vücuttaki iltihabı azaltır. Ayrıca çörek otu içindeki yağ asitleri de cilt sağlığını destekler, kolesterol seviyelerinin dengelenmesine yardımcı olmaktadır.

Bu büyülü karışımın faydalarının saymakla bitmediği konuşuluyor.

ÇÖREK OTU İLE YOĞURT KARIŞIMI FAYDALARI

Çörek otu ile yoğurt karışımın faydaları

Yoğurt ve çörek otu normal şartlarda ayrı ayrı sağlığa çok faydalı besinler arasında yer alıyorsa bu besinlerin her ikisinin de vücuda büyük faydaları vardır.

Çörek otu yüksek oranda yağ, A, B1, B2, B6 ve C vitaminlerini içermektedir. Demir, kalsiyum, çinko ve fosforun yanı sıra magnezyum ve bakır gibi çok güçlü besin maddelerini de içerir; A, B, E vitaminleri, potasyum oranı, fosfor ve çinko gibi bazı önemli besin değerlerine sahip olan yoğurtla birlikte tüketildiğinde ise tam bir şifa kaynağına dönüşüyor.

Yoğurt ve siyah dereotu karışımı uzun süreli tokluk hissi vererek vücuda gereksiz kalori yüklenmesinin önüne geçer. Bu durumdafazla kilolardan kurtulma ve koruma bakımından da son derece önemli olduğu söylenir.

Gece yatmadan önce bir kase yoğurt içerisine 1 tatlı kaşığı çörek otu tohumu yemek hem uzun süreli tok hissetmenizi sağlayacak hem de yağ yakım sürecini hızlandıracaktır.

Aynı zamanda antioksidan bakımından zengin olması bağışıklık sistemini güçlendirmeye ve hastalıklardan korunmanıza yardımcı olur.

İnsanları kalp hastalıkları, diyabet, obezite, kanser gibi hastalıklardan korur. Ayrıca kan damarlarının tıkanmasını önler. Çörek otu ve yoğurt karışımı solunum yollarını destekleyici etkiye sahip olduğu gibi balgam ve öksürüğü tedavi etmede de oldukça etkilidir. Bu da cildin sağlıklı ve parlak görünmesini sağlar.

ÖNEMLİ NOT: Çörek otu hassasiyetiniz varsa bu karışımı tüketmemelisiniz. Çörek otuna karşı hassasiyetiniz yoksa uygulamanızda bir sakınca yoktur.

İLGİLİ HABERLER

KDV ödemeden arsa almak mümkün! 72 ilde olanlar şansı yakaladı

Akşam misafiri olan tarifi kaçırmasın! 20 dakikaya hazır muhallebili gelin pastası

Kekinizin lezzetini 3 katına çıkmasını sağlayacak yöntem! Meğerse anneler bu malzemeyi ekliyormuş

TEB Bankası'ndan Herkese 70.000 TL Ödeme Fırsatı Başladı! Başvusunu ileten kapacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cayır cayır yağ yakan Türk kahvesi tarifi! 7 kilo birden verdiriyor
2
Beyaz saçları boyamaya son! Bu yöntemle beyaz saçlar kendi rengine dönecek
3
Ciltteki kırışıklıkları ütü gibi açıyor! Doğadan gelen doğal kırışıklık kremi
4
Dişlerdeki kahverengi lekeleri silgi gibi siliyor! Dişçiye gitmeden deneyin
5
Hasta olmak istemeyen bu çorbadan kase kase içiyor! Canan Karatay'dan dinçlik veren çorba tarifi
6
Saç egzamasına birebir geliyor! Kaşıntıyı bitirip fırça gibi saç çıkaracak
7
Cilt kırışıklıklarına bu yöntemle veda edin! Ameliyatsız iğnesiz botoks etkisi yaratıyor

1 tutam yoğurt üzerine ekleyen 80 yaşını görecek! Faydaları saymakla bitmiyor

O sektöre binlerce alım yapılacak! Tüm detaylar belli oldu

Kekinizin lezzetini 3 katına çıkmasını sağlayacak yöntem! Meğerse anneler bu malzemeyi ekliyormuş

Akşam misafiri olan tarifi kaçırmasın! 20 dakikaya hazır muhallebili gelin pastası

KDV ödemeden arsa almak mümkün! 72 ilde olanlar şansı yakaladı

Lezzetine doyamayacağınız tarif açığa çıktı! Evlerin vazgeçilmez tatlısı mozaik pasta

Dyson Anneler Günü kampanyasında o ürünler bedavaya verilecek: Annelere hizmette sınır yok!

Emeklilere Denizbank'tan haber geldi! 100.000 TL ek ödemeniz hazır

Uzmanlardan emekliye 3 Mayıs uyarısı: Temmuz zammı erkenden açıklanıyor

O banka gece yarısı duyurdu! Konut Kredisi Taksitlerinde 500.000 TL'lik İndirim Fırsatı

TEB Bankası'ndan Herkese 70.000 TL Ödeme Fırsatı Başladı! Başvusunu ileten kapacak

Kocaeli ve Bir Şehirde 47 Arazi ve Arsa Şimdi Taksitle Satılıyor! İşte Milli Emlak'tan Kaçırılmayacak Fırsatlar