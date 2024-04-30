1 tutam yoğurt üzerine ekleyen 80 yaşını görecek! Faydaları saymakla bitmiyor

Çörek otu hakkında yeni bilgilerin ortaya çıkmasının ardından yoğurt ve çörek otu hakkında çok şaşırtıcı bilgilerin de verilmesi herkesi şaşkına çevirdi.

Yoğurt, bilindiği üzere sağlıklı bir beslenme programının vazgeçilmezidir. . Probiyotik içerdiğinden sindirim sistemine fayda sağlamaktadır. Kalsiyum, protein ve B vitamini açısından da zengin bir besin olan yoğurdun faydalarını artırmak isteyenlere bir öneri sunuluyor. O da; 1 kase yoğurda 1 çay kaşığı çörek otu eklemek..

Çörek otu antioksidan ve antiinflamatuar özelliklere sahip sağlıklı tohumların başında gelir. Sindirim sistemini düzenlemekle kalmaz, bağışıklık sistemini güçlendirir, vücuttaki iltihabı azaltır. Ayrıca çörek otu içindeki yağ asitleri de cilt sağlığını destekler, kolesterol seviyelerinin dengelenmesine yardımcı olmaktadır.

Bu büyülü karışımın faydalarının saymakla bitmediği konuşuluyor.

ÇÖREK OTU İLE YOĞURT KARIŞIMI FAYDALARI





Yoğurt ve çörek otu normal şartlarda ayrı ayrı sağlığa çok faydalı besinler arasında yer alıyorsa bu besinlerin her ikisinin de vücuda büyük faydaları vardır.

Çörek otu yüksek oranda yağ, A, B1, B2, B6 ve C vitaminlerini içermektedir. Demir, kalsiyum, çinko ve fosforun yanı sıra magnezyum ve bakır gibi çok güçlü besin maddelerini de içerir; A, B, E vitaminleri, potasyum oranı, fosfor ve çinko gibi bazı önemli besin değerlerine sahip olan yoğurtla birlikte tüketildiğinde ise tam bir şifa kaynağına dönüşüyor.

Yoğurt ve siyah dereotu karışımı uzun süreli tokluk hissi vererek vücuda gereksiz kalori yüklenmesinin önüne geçer. Bu durumdafazla kilolardan kurtulma ve koruma bakımından da son derece önemli olduğu söylenir.

Gece yatmadan önce bir kase yoğurt içerisine 1 tatlı kaşığı çörek otu tohumu yemek hem uzun süreli tok hissetmenizi sağlayacak hem de yağ yakım sürecini hızlandıracaktır.

Aynı zamanda antioksidan bakımından zengin olması bağışıklık sistemini güçlendirmeye ve hastalıklardan korunmanıza yardımcı olur.

İnsanları kalp hastalıkları, diyabet, obezite, kanser gibi hastalıklardan korur. Ayrıca kan damarlarının tıkanmasını önler. Çörek otu ve yoğurt karışımı solunum yollarını destekleyici etkiye sahip olduğu gibi balgam ve öksürüğü tedavi etmede de oldukça etkilidir. Bu da cildin sağlıklı ve parlak görünmesini sağlar.

ÖNEMLİ NOT: Çörek otu hassasiyetiniz varsa bu karışımı tüketmemelisiniz. Çörek otuna karşı hassasiyetiniz yoksa uygulamanızda bir sakınca yoktur.