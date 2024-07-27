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Vadeli hesapta parası olanlar yaşadı! Mevduat faizleri değişti: Artık böyle uygulanacak!

Bankada parası olan vatandaşlar ve yatırımcılar dikkat! Merkez Bankası (TCMB), likidite sterilizasyonuna yönelik yeni bir adım atarak, bankalara önemli talimatlar gönderdi. Piyasalarda oluşan fazla likiditenin kontrol altına alınması amacıyla yapılan bu hamle, mevduat faiz oranlarında önemli değişikliklere yol açacak gibi görünüyor. Merkez Bankası'nın bu stratejik hamlesi sonrasında mevduat faizlerinin nasıl etkileneceği merak konusu oldu. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 27.07.2024 01:30
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 01:30
Vadeli hesapta parası olanlar yaşadı! Mevduat faizleri değişti: Artık böyle uygulanacak!

Merkez Bankası, piyasadaki fazla likiditenin önlenmesine yönelik olarak yeni bir adım atma kararı aldı. Buna göre, TCMB, Türk Lirası karşılığı altın ve döviz satışı yapabileceği swap ihalelerine başlayacak. Swap işlemleri, bankaların likidite yönetimini daha etkin bir şekilde gerçekleştirmelerine olanak tanıyacak ve piyasalardaki fazla likiditenin emilmesine yardımcı olacak.

MEVDUAT FAİZLERİNDE BEKLENEN DEĞİŞİM

mevdat

Merkez Bankası'nın bu hamlesi sonrasında, mevduat faiz oranlarında yükseliş bekleniyor. Bankacılık sektöründeki kaynaklara göre, mevcut durumda yüzde 49 ile 50,5 arasında değişen mevduat faiz oranlarının, bu yeni düzenleme ile birlikte 2-3 puan daha artabileceği öngörülüyor. Bu artış, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini artırmak ve piyasa faizlerinin aşağı yönlü baskılanmasını önlemek amacıyla gerçekleştiriliyor.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, bankacılık kaynakları, Merkez Bankası'nın swap dahil olmak üzere ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin, mevcut politika faizinin 5-10 puan altında kaldığını belirtiyor. Bu durum, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini azaltan bir etki yarattığı için piyasa faizlerinin aşağı yönlü baskılanmasına neden oluyordu. Yeni hamle ile bu mekanizmanın etkinliğinin artırılması ve mevduat faizlerinin negatif reel faiz bölgesinden uzaklaştırılması amaçlanıyor.

Merkez Bankası'nın likidite yönetiminde ana kanal olarak depo ihaleleri ve zorunlu karşılıkları (ZK) kullanmaya devam edeceği belirtiliyor. Ancak yeni swap hamlesi de kullanılacak önemli bir araç olacak. Fazla TL likiditesinin çekilmesi amacıyla kullanılacak olan bu hamle, sistemin ihtiyaçlarına göre esnek bir şekilde uygulanacak. TL verip döviz almak isteyen bankaların bu hamleyi kullanabileceği ifade ediliyor.

Önümüzdeki dönemde yeni bir likidite hamlesi gelip gelmeyeceği sorusuna yanıt veren bankacılık kaynağı, mevcut fazla likiditenin çok yüksek olmadığını ve acil bir hamleye ihtiyaç duyulmadığını belirtti. Ancak gerekirse, ilk etapta depo ihaleleri üzerinden bir çekim yapılabileceği ve likidite bonosu çıkarılmasının da olası seçenekler arasında yer aldığı ifade edildi. Bununla birlikte, TCMB'nin bu kanalı kullanmayı şu an için tercih etmediği vurgulandı.

Merkez Bankası'nın bu yeni adımı, piyasalarda dikkatle izleniyor. Mevduat faiz oranlarının artması, bankalarda parası olan vatandaşlar için daha cazip bir getiri sağlayabilir. Aynı zamanda, bu hamle ile birlikte piyasalardaki fazla likiditenin kontrol altına alınması ve parasal aktarım mekanizmasının etkinliğinin artırılması hedefleniyor. Bu da, genel ekonomik istikrarın sağlanmasına katkı sunabilir.

Merkez Bankası'nın piyasadaki fazla likiditeyi sterilize etmek amacıyla attığı yeni adım, mevduat faiz oranlarında değişimlere yol açacak gibi görünüyor. Bankacılık sektöründeki uzmanlar, bu hamlenin parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini artıracağını ve mevduat faizlerinin 2-3 puan artabileceğini öngörüyor. Bu gelişmeler, bankada parası olan vatandaşlar ve yatırımcılar için önemli fırsatlar sunabilir. Merkez Bankası'nın likidite yönetimindeki bu stratejik hamlesi, piyasaların genel sağlığını ve ekonomik istikrarı koruma amacı taşıyor. Bankacılık kaynakları, bu tür adımların uzun vadede ekonomiye olumlu etkileri olacağını belirtiyor.

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