Ayda 15 bin TL burs duyurusu! Başvuran öğrenciler alıyor: YKS'ye girenler dikkat!

Boğaziçi Üniversitesi, bu sene YKS'de Sayısal, Eşit Ağırlık, Sözel ve Dil puan türlerinden birinde ilk üçte yer alan öğrencilere özel olarak 100 bin TL nakdi destek sağlayacağını duyurdu. Bu desteğin yanı sıra, aynı puan türlerinde ilk 10'a giren öğrencilere yılda 9 ay süreyle 15 bin TL burs verilecek. Bu burslar, üniversitenin başarılı öğrencilere sunduğu maddi desteği artırarak, eğitim hayatlarının daha rahat geçmesine olanak tanıyacak.

BURS DETAYLARI





İlk Üçte Yer Alan Öğrencilere 100 Bin TL Nakdi Destek: YKS'de belirli puan türlerinde ilk üçte yer alan öğrencilere verilecek olan bu destek, eğitim masraflarını karşılamak amacıyla sunulacak. Öğrenciler, aldıkları bu nakdi yardımla üniversite hayatlarının ilk yıllarında finansal yüklerini hafifletebilecekler.

İlk 10’a Giren Öğrencilere Ayda 15 Bin TL Burs: İlk 10’a giren öğrencilere sağlanacak burs, yılda 9 ay sürecek ve öğrencilerin eğitim masraflarını destekleyecek. Bu burs, başarılı öğrencilere finansal anlamda önemli bir rahatlama sağlayacak.

İlk 100’e Giren Öğrencilere 10 Bin TL Burs: İlk 100’de yer alan öğrencilere ise yılda 9 ay süresince 10 bin TL burs verilecek. Bu burs, öğrencilerin eğitim sürecinde karşılaşabilecekleri ek masrafları karşılamak için kullanılabilecek.

Boğaziçi Üniversitesi, burs ve destek programlarının yanı sıra, konaklama konusunda da önemli yenilikler sunuyor. İlk 100’e giren öğrenciler, üniversitenin nitelikli yurtlarında ücretsiz konaklama ve yemek bursu gibi avantajlardan yararlanacaklar. Üniversite, bu yıl ayrıca ilk 1000’e giren tüm öğrencilere yurtlarda konaklama garantisi vereceğini açıkladı. Bu düzenleme, sosyo-ekonomik durumlarına bakılmaksızın öğrencilere konforlu bir yaşam alanı sunacak.



Boğaziçi Üniversitesi, il dışından gelen öğrencilerin de konaklama ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak önemli bir düzenleme yaptı. İl dışından Boğaziçi Üniversitesi’ni tercih eden tüm öğrenciler, bir yıl süreyle üniversitenin yurtlarında konaklama hakkına sahip olacak. Ancak, bu imkanlardan faydalanmak için öğrencilerin dereceye girdikleri puan türünde ilk tercihlerinin Boğaziçi Üniversitesi olması gerekiyor. Ayrıca, ilk üçte yer alan öğrencilerin, dereceye girdikleri puan türünde ilk tercihe yerleşmeleri gerektiği belirtiliyor.



Genellikle özel üniversiteler tarafından sunulan burs ve destek programları ile kıyaslandığında, Boğaziçi Üniversitesi'nin sunduğu bu fırsatlar dikkat çekici bir farklılık gösteriyor. Üniversite, yükseköğrenim görecek öğrencilere sunduğu maddi ve konaklama desteği ile, eğitim hayatını daha erişilebilir ve rahat hale getirmeyi hedefliyor.

Boğaziçi Üniversitesi’nin bu yeni burs ve destek programları, öğrenciler için önemli bir teşvik niteliği taşıyor. Üniversitenin bu adımı, sadece başarılı öğrencilere finansal destek sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda eğitim süreçlerini daha verimli ve konforlu hale getirmeyi amaçlıyor. Eğitim hayatında bu tür desteklerin büyük öneme sahip olduğu göz önüne alındığında, Boğaziçi Üniversitesi’nin bu yeniliği, birçok öğrenci ve aile tarafından memnuniyetle karşılanacaktır.