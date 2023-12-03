Bunun adı öksürük kesici! Ayağının altına sürüp uyuyanın öksürük krizi şıp diye duruyor

Alternatif tıp uzun yıllardır hayatımızda yer alan ve birçok hastalığa çare bulmaya yardımcı olan bir araçtır. Bilim, teknoloji sayesinde son yıllarda büyük ilerlemeler kaydetti. Binlerce hastalığa çözüm ve tedavi keşfedildi. Hala daha doğal yöntemler kullanan ve bu yöntemler sayesinde çeşitli sorunları çözmeye çalışan insanlar var.

Bu doğal yöntemlerden biri de sarımsak ve zeytinyağı tedavisidir. Bu tedaviyi gece yatmadan hemen önce ayaklarınıza uygulayın. Ancak bu terapinin detaylarına girmeden önce zeytinyağının faydalarına kısaca göz atmamız gerekiyor. Yemek yaparken ve yerken sürekli tükettiğimiz zeytinyağı doğanın bizlere sunduğu en güzel harikalardan biridir.

Zeytinyağı, kalp hastalıklarına bağlı sağlık sorunlarının ortadan kaldırılmasına yardımcı olur. Kanser riskini en aza indirin ve kanserle mücadele edenlere destek vermektedir.

Zeytinyağı gerçek bir mucizedir, dolayısıyla yukarıdaki faydalarını her zaman artırabilirsiniz. Faydaları saymakla bitmeyen zeytinyağı, bir başka faydalı ürünlerden biri olan sarımsakla birleşiyor. Sarımsak ve zeytinyağının şifalı özellikleri, hazırlanışı ve etkinliği nedeniyle çoğu gecenin olmazsa olmazı haline geldiğini söyleyebiliriz.

Doğal olduğu düşünülen 5-6 diş sarımsağı ezip macun haline getirin. Daha sonra üzerini kaplayacak kadar zeytinyağı ekleyin. Lütfen onu biraz dinlendirin. Bu adımları tamamladıktan sonra karışım kullanıma hazırdır. Öksürük ve ateş için yatmadan önce ayak tabanlarınıza masaj yapmak etkilidir. Bunu tercihen gün içinde yapabilirsiniz.





Minik bebeğinize, çocuğunuza, hatta kendinize uygulayabilirsiniz. İyi bir beslenmeden sonra bir çift çorap giymek yeterlidir.

ÖKSÜRÜK KÜRÜ YAPIMI

Malzemeler:

2 yemek kaşığı bal

2 yemek kaşığı sirke

Bir tutam tarçın

2 yemek kaşığı limon

Hazırlanışı:

Boğazınızda yanma veya vücudunuzda rahatsızlık hissederseniz malzemeleri bir bardak soğuk suya ekleyip karıştırın. Karışımı içtikten yaklaşık bir saat sonra rahatsızlığın ortadan kalktığını fark edeceksiniz.