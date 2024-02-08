Çocuğunuzun bezden kurtulmasını istiyorsanız, bu yöntemi deneyin! 3 günde tuvalet eğitimi

Tuvalet eğitimi, çocukların büyüme ve gelişme sürecinde önemli bir adımdır. Çocuklar tuvalet eğitimine hazır olmadıkları için isteksiz davranabilir, ebeveynler ise yanlış yöntemler seçerek durumu daha da zorlaştırabilir. Peki, çocuğunuzun bezden kurtulmasını nasıl sağlarsınız? İşte 3 günde bezi bıraktıran yöntemler...

Çocuğunuzun bezden kurtulmasını istiyorsanız, bu yöntemi deneyin! 3 günde tuvalet eğitimi
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Tuvalet eğitimi, çocuk gelişiminin önemli bir aşamasıdır. Ancak bu süreç hem çocuklar hem de ebeveynler için zorlayıcı olabilir. Bazı çocuklar tuvalet eğitimine hazır olmadıkları için direnç gösterebilir, bazı ebeveynler ise yanlış yöntemler uygulayarak çocuklarını baskı altına alabilir. Peki, çocuklara tuvalet eğitimi nasıl verilmeli?  İşte detaylar...

ÇOCUKLARA TUVALET EĞİTİMİ NASIL VERİLMELİ?

Tuvalet eğitimi zorlu bir süreç olabilir. Ancak bazı yöntemler bu zorlu süreci kolaylaştırabiliyor. İşte 3 günde tuvalet eğitiminde izlenecek adımlar:

1. Gün: Kalitesiz Bez Kullanın

Güneş, tuvalet eğitiminin ilk gününde çocuğunuza kalitesiz ve sızdıran bir bez takmanızı tavsiye ediyor. Böylece çocuğunuz altındaki ıslaklığı ve rahatsızlığı fark edecek ve tuvaletini tutmak için çaba gösterecektir. Bu aşamada çocuğunuza tuvaletini lazımlığa yapması gerektiğini anlatın ve onu teşvik edin.

KALİTESİZ BEZ

2. Gün: Bezi Tamamen Bırakın

Tuvalet eğitiminin ikinci gününde çocuğunuza hiç bez takmayın. Ona artık büyüdüğünü ve beze ihtiyacı olmadığını söyleyin. Çocuğunuza külot ve pantolon giydirin. Çocuğunuz tuvaletini yapacak gibi olduğunda onu lazımlığa oturtun ve başarılı olduğunda onu övün. Bu aşamada çocuğunuzun tuvalet alışkanlığı kazanmaya başladığını göreceksiniz.

3. Gün: Çocuğunuza Yardım Edin

Tuvalet eğitiminin üçüncü gününde çocuğunuza yardım teklif edin. Çocuğunuz yürürken aniden duruyor ve tuvalet yapma aşamasına geçiyorsa hemen onun boy hizasına inip gözlerine bakarak “İstersen birlikte tuvalete gidebiliriz ve sana nasıl tuvalet yapacağını öğretebilirim.” diyebilirsiniz. Böylece çocuğunuzun kendine güveni artacak ve tuvalet eğitimini tamamlayacaktır.

TUVALET EĞİTİMİ

Bu yöntemi uygularken dikkat etmeniz gereken bazı noktalar şunlardır:

* Çocuğunuza sık sık “Tuvaletin var mı?” diye sormayın. Bu onu baskı altına alabilir.

* Çocuğunuza tepki göstermeyin, anlayışlı ve sabırlı olun. Kazalar olabilir, bunlar normaldir.

* Çocuğunuzu tuvalette uzun süre bekletmeyin. Bu onu sıkabilir ve isteksizleştirebilir.

* Çocuğunuza kakasını göstermeyin. Bu onu utandırabilir ve korkutabilir.

* Çocuğunuza rahat oturabileceği bir başlık kullanın. Bu onun denge ve güven duygusunu artıracaktır.

TUVALET EĞİTİMİ HAKKINDA

TUVALET EĞİTİMİ VERMEK İÇİN EN UYGUN DÖNEM NE ZAMAN?

Tuvalet eğitimi vermek için en uygun dönem 24-36 aylar arasıdır. Ancak her çocuğun gelişimi farklıdır. Bu yüzden çocuğunuzun tuvalet eğitimine hazır olup olmadığını anlamak için şu işaretlere dikkat edebilirsiniz:

* Bezinin 3-4 saat gibi uzun bir süre kuru kalabilmesi

* Yaklaşık 5 dakika aynı pozisyonda oturabilmesi

* Altı ıslandığında rahatsızlığını ifade edebilecek hale gelmesi

TUVALET EĞİTİMİ NE ZAMAN OLUR

* Uykudan bezinin kuru kalkması

* Tuvalette sizi taklit etmesi

* Verilen komutları anlaması ve yerine getirmesi

ÇOCUKTA BEZ BIRAKMA

Tuvalet eğitimi, çocuğunuzun bağımsızlık kazanmasına ve özgüven geliştirmesine yardımcı olur. Bu süreçte çocuğunuzu destekleyin ve onunla iletişim halinde olun. 

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