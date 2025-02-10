Çorum'da 3D Yazıcı ile Üretilen Kişiye Özel Kalça Protezi Ameliyatı Gerçekleştirildi

Çorum’da Yenilikçi Kalça Protezi Ameliyatı

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3 boyutlu yazıcı ile üretilen kişiye özel kalça protezinin başarılı bir şekilde hastaya uygulandığını duyurdu.

Başarılı Ameliyatın Ayrıntıları

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 68 yaşındaki F.A’nın kalp ve tiroid rahatsızlıkları bulunmasına rağmen 2011 yılında geçirdiği kalça protezi ameliyatının başarısız olduğu belirtildi. Bu durum üzerine, F.A başka bir hastanede ikinci bir kalça protezi ameliyatı geçirdi. Fakat bu ameliyatın da sonuç vermemesi üzerine, hasta Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde muayene edildi.

Hastanede yapılan muayene sonucu, F.A'nın sağ kalçasında yaşadığı ağrı ve yürüme zorluğunun giderilmesi için 3D yazıcı ile kişiye özel kalça implantı tasarlanmasına karar verildi.

Tecrübeli Kadro ile Başarı

Üretim sürecinin ardından, kalça protezi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Çalbıyık’ın öncülüğünde gerçekleştirilen ameliyatla F.A’ya uygulandı. Başhekim Doç. Dr. Erdal Komut, ameliyat sonrası hastayı ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve hastanenin nitelikli hekim kadrosunun ulusal görünürlüğünü artırdığını belirtti.

Komut, “Ameliyat, sağlık alanındaki teknolojik gelişmelerin somut bir göstergesi. Hastanemiz, en son yenilikleri sağlık hizmetleri sunumuna dahil etmek üzere donanımlıdır” dedi.

Özgün Tasarım ve Başarıyla Sonuçlanan Operasyon

Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Çalbıyık, Çorum’da bir ilke imza atarak 3D yazıcı ile tasarlanıp üretilen kalça protezinin hastaya başarıyla uygulandığını ifade etti. “Protez uygulaması yüksek başarı ile sonuçlandı ve hastanın iyileşme süreci olumlu ilerledi” şeklinde konuştu.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, bu tür yenilikçi uygulamalarla Türkiye'de sağlık hizmetleri alanında önemli bir rol oynamaya devam ediyor.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 3 boyutlu yazıcıyla üretilen kişiye özel kalça protezi, ağrı ve yürüme zorluğu çeken 68 yaşındaki F.A'ya başarılı bir ameliyatla uygulandı. Başhekim Doç. Dr. Erdal Komut (sol 2) ameliyatın ardından hastanede gözlem altında tutulan hastayı ziyaret ederek, ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Murat Çalbıyık'tan (sağda) sağlık durumu hakkında bilgi aldı.