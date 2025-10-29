5. Uluslararası Acil Tıp Kongresi'nde Yapay Zeka Entegrasyonu

Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir otelde Türkiye Acil Tıp Vakfı ev sahipliğinde düzenlenen 5. Uluslararası Acil Tıp Kongresi'nde yapay zeka uygulamalarının acil servislere entegrasyonu ana gündem maddelerinden biri oldu. Kongre, çeşitli oturum ve panellerle devam ediyor.

Kongre başkanından: Teknolojinin kritik bakım ve acil tıptaki yeri

Kongre Başkanı Prof. Dr. Mücahit Kapçı, düzenlenen basın toplantısında bu yılın temasında teknolojinin acil tıp ve kritik bakım alanına entegrasyonunun öne çıktığını vurguladı. Kapçı, "Kongrede, kriz yönetimi ve afet durumlarına hazırlık başlığı altında, afetler, salgınlar ve kütle yaralanmaları gibi beklenmedik büyük olaylara karşı acil tıp sistemlerinin dayanıklılığını değerlendireceğiz. Kanıta dayalı uygulamalar ve güncel rehberler ışığında yapılacak klinik vaka analizleri, programın önemli bir bölümünü oluşturuyor. Kritik hasta yönetimi, yani acil servislerde yüksek riskli hastaların tanı, tedavi ve izlem süreçlerinin çok disiplinli yaklaşımlarla ele alınması bu yılın odak konuları arasında yer alıyor." dedi.

Kapçı ayrıca, kritik bakım gerektiren hasta sayısındaki artış, teknolojik gelişmelerin hızlanması ve tedavi yaklaşımlarındaki değişimler nedeniyle acil tıp alanının giderek daha dinamik ve yenilikçi hale geldiğini belirterek, uluslararası işbirliğinin önemine dikkat çekti.

Yapay zeka destekli karar sistemleri üzerine çalışmalar

Türkiye Acil Tıp Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Ertuğrul Altınbilek, vakıf olarak yıl içinde ülke genelinde EKG, ultrasonografi (USG), toksikoloji ve acil serviste görüntüleme konularında düzenli eğitimler verdiklerini söyledi. Altınbilek, acil tıp hizmetlerini daha hızlı ve etkin hale getirmek amacıyla yapay zeka destekli karar destek sistemleri üzerinde kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Altınbilek, çalışmaların içeriğini şöyle aktardı: "Bu kapsamda hasta triyajında risk skorlaması yapabilen akıllı algoritmalar, bilgisayarlı tomografi (BT) ve röntgen gibi görüntüleme verilerini otomatik analiz eden erken tanı modülleri, hasta yoğunluğu ve kaynak yönetimini optimize eden yapay zeka tabanlı otomasyon sistemleri geliştirdiğimiz projeler arasında yer alıyor. Bu çalışmaları farklı kurumlarla yaptığımız işbirlikleri ile yürütüyoruz. Projelerin odak noktası ise kritik hastaların erken tanımlanması ve hayati riskin otomatik saptanması. Önümüzdeki birkaç yıl içinde bu sistemlerin pilot uygulamalarını eğitim ve araştırma hastanelerinde devreye alarak, acil servislerde yapay zeka destekli müdahale süreçlerinin yaygınlaşmasını sağlamayı hedefliyoruz. Yapay zekayı acil servislere entegre etmeye çalışıyoruz, bunlarla yükümüzü hafifletmek istiyoruz."

Türkiye'nin acil tıp eğitimi ve kapasitesi

Doç. Dr. Mustafa Çalık ise Türkiye'nin acil tıp uzmanlık eğitimi açısından 30'dan fazla ülke ile eşdeğer konumda olduğunu belirtti. Çalık, Türkiye'nin vaka çeşitliliği, hasta yoğunluğu ve saha erişimi bakımından birçok ülkenin önünde olduğunu vurgulayarak şu bilgileri paylaştı: "Türkiye'de yaklaşık 3 bin 983 acil tıp uzmanı, 1800 acil tıp asistanı, 131 profesör, 196 doçent görev yapıyor. Acil tıp uzmanlarından 195i özel hastanelerde, 350'si üniversite kadrolarında ve 3 bin 438'i Sağlık Bakanlığı kadrolarında görev alıyor."

Kongreye yurt içi ve yurt dışından toplam 1213 katılımcı katılıyor. Etkinlik 30 Ekim'de sona erecek.

