Covid ve diğer virüsleri bitirecek tek yol! Ne aşı, ne ilaç çıktı

Kış aylarının baş gösteresiyle beraber solunum yolu üzerinde enfeksiyonları sıklık gösterirken Toker, geçtiğimiz yıllarda küreselısınma etkisiyle yağmur ve kar yarışlarının zamanında yağmaması ile havanın içeriğinin değiştirildiği açıklandı. Virüsün enfeksiyonlara karşı insanlar daha savunmasız hale getirildi.



GRİP VAKALARINDA ARTIŞ

Uzman Toker, yağışların olmaması ile beraber kimyasal madde, toz, polen ve bununla beraber virüslerin havada asılı kalma süresinin artışına değinildi. Özellikle yağışların beklenen zamanda olmadığı senaryosu belirtilerek astım gibi durumlarda alerjik hastalıkları olan kişilerin etkilenmesini solunum yollarının tahriş olmasına neden gösterildi.





Kış aylarının soğukluğuyla beraber enfeksyonlarından geçirilen hastalıklara bulaşıcı hale gelmesiyle beraber konu hakkında açıklama gecikti. Uzman beklenen hava şartlarının sağlanması durumunda bariyerlerin bozulduğu bilgisi verildi. Bu durumda enfeksiyonlara vücudun açık hale geldiğinin altını çizdi.

