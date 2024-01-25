Covid ve diğer virüsleri bitirecek tek yol! Ne aşı, ne ilaç çıktı

Enfeksiyon hastalıklarının sonunu getirecek çözüm belli oldu. Mikrobiyoloji uzmanı Ayşin Kılınç Toker beklenen yağışların gelmemesi üzerinde değerlendirmelerde bulundu. Hava içeriğinin değiştiğinin altını çizerek uzman hava şartları değerlendirilmeye alındı.

Covid ve diğer virüsleri bitirecek tek yol! Ne aşı, ne ilaç çıktı
Yayın Tarihi:

Kış aylarının baş gösteresiyle beraber solunum yolu üzerinde enfeksiyonları sıklık gösterirken Toker, geçtiğimiz yıllarda küreselısınma etkisiyle yağmur ve kar yarışlarının zamanında yağmaması ile havanın içeriğinin değiştirildiği açıklandı. Virüsün enfeksiyonlara karşı insanlar daha savunmasız hale getirildi.

GRİP VAKALARINDA ARTIŞ
Uzman Toker, yağışların olmaması ile beraber kimyasal madde, toz, polen ve bununla beraber virüslerin havada asılı kalma süresinin artışına değinildi. Özellikle yağışların beklenen zamanda olmadığı senaryosu belirtilerek astım gibi durumlarda alerjik hastalıkları olan kişilerin etkilenmesini solunum yollarının tahriş olmasına neden gösterildi.

salgın
Kış aylarının soğukluğuyla beraber enfeksyonlarından geçirilen hastalıklara bulaşıcı hale gelmesiyle beraber konu hakkında açıklama gecikti. Uzman beklenen hava şartlarının sağlanması durumunda bariyerlerin bozulduğu bilgisi verildi. Bu durumda enfeksiyonlara vücudun açık hale geldiğinin altını çizdi.

Öne Çıkanlar
Bakanlık aşçıdan mühendise, temizlik görevlisinden arkeoloğa kadar 81 ilde personel alımı yapıyor! TIKLA BAŞVUR Bakanlık aşçıdan mühendise, temizlik görevlisinden arkeoloğa kadar 81 ilde personel alımı yapıyor! TIKLA BAŞVUR
Birikmiş 30 bin TL'si olan hemen adını yazdırsın! Milli Emlak kelepir arazi satıyor Birikmiş 30 bin TL'si olan hemen adını yazdırsın! Milli Emlak kelepir arazi satıyor
Ne kremşanti gerekiyor ne de yumurta! İşte mis gibi ağlayan pasta tarifi Ne kremşanti gerekiyor ne de yumurta! İşte mis gibi ağlayan pasta tarifi
Çok Okunanlar
Cilt bakımını evde yaptıran tarif! Tüm gözenekleri tek seferde derinlemesine temizliyor Cilt bakımını evde yaptıran tarif! Tüm gözenekleri tek seferde derinlemesine temizliyor Evinde airfryer olanlar yandı! Bunu bilseniz asla almazdınız Evinde airfryer olanlar yandı! Bunu bilseniz asla almazdınız Kilo vermek için sütün içine bir kaşık atın! Etkisine inanamayacaksınız Kilo vermek için sütün içine bir kaşık atın! Etkisine inanamayacaksınız Pekmezin içine atıp yenirse bağışıklığı zımba gibi yapıyor! Pekmezin içine atıp yenirse bağışıklığı zımba gibi yapıyor! Kalp sağlığını arşa çıkaran sebze! Bu renkteyse kalbi zırh gibi koruyor Kalp sağlığını arşa çıkaran sebze! Bu renkteyse kalbi zırh gibi koruyor