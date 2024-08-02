Erzurum'da Yılan Isırığı: Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Erzurum'da Yılan Isırığı Olayı

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde, hayvanlarına saman verirken sağ kolundan yılanın ısırması sonucu 61 yaşındaki Saraynaz Ayyıldız, hastaneye kaldırıldı.

Olayın Ayrıntıları

Gözalan Mahallesi'nde yaşayan Ayyıldız, 3 gün önce ahırda hayvanlarına saman verirken bir yılanla karşılaştı. Yılanın kendisini ısırdığını fark eden kadının ailesi 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi. Ambulansla Oltu Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Ayyıldız, buradaki ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Hastanın Tedavi Süreci

Hastanede Acil Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi edilen Ayyıldız, hayati tehlikeyi atlattı. Bir süre gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edileceği bildirildi. Ayyıldız, yaşadığı korkutucu olayı şu sözlerle anlattı:

“Saman balyasının içinde büyük bir yılan gördüm. Hayvanlara saman verdim; o sırada yılan kolumu ısırdı. Çok kabaydı, anında morardı ve şişti.”

Doktorların Açıklamaları

Hastanenin acil tıp asistanı Dr. Abdulkadir Ilıca, yılanın ısırdığı Ayyıldız’ın tedavi sürecinin devam ettiğini belirterek,

“Yılan ısırıklarında zaman çok önemli. Geç kalındığında yılan zehirliyse sonuçlar ciddi olabilir.”

Acil Durum Tavsiyeleri

Hastane başhekimi Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör, havaların ısınmasıyla artan yılan ve akrep sokması vakalarına dikkat çekerek, bu tür durumlarda hemen sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini vurguladı.

Erzurum'da hayvanlara saman verirken balyadan çıkan yılanın kolunu ısırdığı 61 yaşındaki Saraynaz Ayyıldız, Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ayyıldız, AA muhabirine açıklama yaptı.

Erzurum'da hayvanlara saman verirken balyadan çıkan yılanın kolunu ısırdığı 61 yaşındaki Saraynaz Ayyıldız, Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ayyıldız, AA muhabirine açıklama yaptı.

Erzurum'da hayvanlara saman verirken balyadan çıkan yılanın kolunu ısırdığı 61 yaşındaki Saraynaz Ayyıldız, Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ayyıldız, AA muhabirine açıklama yaptı.

Erzurum'da hayvanlara saman verirken balyadan çıkan yılanın kolunu ısırdığı 61 yaşındaki Saraynaz Ayyıldız, Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ayyıldız, AA muhabirine açıklama yaptı.

Erzurum'da hayvanlara saman verirken balyadan çıkan yılanın kolunu ısırdığı 61 yaşındaki Saraynaz Ayyıldız, Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ayyıldız, AA muhabirine açıklama yaptı.

Erzurum'da hayvanlara saman verirken balyadan çıkan yılanın kolunu ısırdığı 61 yaşındaki Saraynaz Ayyıldız, Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ayyıldız, AA muhabirine açıklama yaptı.

Erzurum'da hayvanlara saman verirken balyadan çıkan yılanın kolunu ısırdığı 61 yaşındaki Saraynaz Ayyıldız, Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ayyıldız, AA muhabirine açıklama yaptı.

Erzurum'da hayvanlara saman verirken balyadan çıkan yılanın kolunu ısırdığı 61 yaşındaki Saraynaz Ayyıldız, Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ayyıldız, AA muhabirine açıklama yaptı.

Erzurum'da hayvanlara saman verirken balyadan çıkan yılanın kolunu ısırdığı 61 yaşındaki Saraynaz Ayyıldız, Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ayyıldız, AA muhabirine açıklama yaptı.